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https://tr.sputniknews.com/20211227/gelecek-partisi-baskan-yardimcisi-ozcan-ibbye-teftis-erken-secim-habercisi-1052226620.html
Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Özcan: İBB’ye teftiş erken seçim habercisi
Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Özcan: İBB’ye teftiş erken seçim habercisi
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan terör iltisaklı personel teftişini değerlendirdi. Özcan “Bu... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T21:18+0300
2021-12-29T15:53+0300
bddk
ibb
teftiş
gelecek partisi
anlat bana
serkan özcan
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Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programında Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Özcan İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin çalıştırıldığı iddiasıyla başlatılan özel teftişi değerlendirdi. Özcan “Bu açıklamayı okur okumaz, hem şaşırdım hem de bunun önemli bir seçim habercisi olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.‘Hükümetin fırsatını ilk bulduğu anda bir seçim yapmak istediğini düşünüyorum, siyaseten erimeyi görüyorlar’İBB’ye başlatılan teftişin açık bir şekilde duyurulmasına dikkati çeken Özcan, “Bu tarafı bence işi ele verdi. Çok açık söyleyim. Çok uzunca bir süredir hükümetin fırsatını ilk bulduğu anda bir seçim yapmak istediğini düşünüyorum. Çünkü muhtemelen siyaseten erimeyi onlar da görüyorlar. Bununla mücadele edebilmek için de fırsatını buldukları bir anda tekrar bir seçim yapıp en azından bu erimenin durması yönünde bir tavır gösterceklerini düşünüyordum. Bu açıklamayı okur okumaz, hem şaşırdım hem de bunun önemli bir seçim habercisi olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.‘Yaz aylarında erken seçim gündemlerinde olabilir’Olası bir erken seçimin hangi tarihte gerçekleşebileceğine dair de öngörüde bulunan Özcan, “Ben açıkçası, kur koruma mekanizmasını hükümetin çok ciddiye aldığını, buradan başarı umut ettiğini ve bu başarının da önümüzdeki 3 ile 6 ay içerisinde istikrarlı bir şekilde devam edeceği yönünde inanışı olduğunu düşünüyorum. O yüzden yaz aylarında bir erken seçimin gündemlerinde olduğunu düşünüyorum” dedi.‘Siyasetçi eleştirmeyecekse niye siyasetçi, gazeteci eleştirmeyecekse niye gazeteci olsun’Serkan Özcan, BDDK’nın döviz kurlarına yönelik açıklamaları nedeniyle 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulunmasına da, “İpe sapa gelmez şeylerle alıp soruşturmayı konu etmek her şeyden önce ayıp. İki ay içerisinde dolar 8 liradan, 18 liraya gitmiş. Milletin canına okumuşsun. Halk ekmekte, benzinde, her yerde kuyruk var. İnsanlar da 3-5 kelime söyleyip, eleştirecek. Siyasetçi eleştirmeyecekse niye siyasetçi, gazeteci eleştirmeyecekse niye gazeteci olsun? İnsanların işi bu” sözleriyle tepki gösterdi.
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Meliha Okur
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bddk, ibb, teftiş, gelecek partisi, anlat bana, serkan özcan

Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Özcan: İBB’ye teftiş erken seçim habercisi

21:18 27.12.2021 (güncellendi: 15:53 29.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterİBB binası
İBB binası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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- Sputnik Türkiye
Meliha Okur
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Özel
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan terör iltisaklı personel teftişini değerlendirdi. Özcan “Bu açıklamayı okur okumaz, hem şaşırdım hem de bunun önemli bir seçim habercisi olduğunu düşündüm” dedi.
Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programında Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Özcan İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin çalıştırıldığı iddiasıyla başlatılan özel teftişi değerlendirdi. Özcan “Bu açıklamayı okur okumaz, hem şaşırdım hem de bunun önemli bir seçim habercisi olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.

‘Hükümetin fırsatını ilk bulduğu anda bir seçim yapmak istediğini düşünüyorum, siyaseten erimeyi görüyorlar’

İBB’ye başlatılan teftişin açık bir şekilde duyurulmasına dikkati çeken Özcan, “Bu tarafı bence işi ele verdi. Çok açık söyleyim. Çok uzunca bir süredir hükümetin fırsatını ilk bulduğu anda bir seçim yapmak istediğini düşünüyorum. Çünkü muhtemelen siyaseten erimeyi onlar da görüyorlar. Bununla mücadele edebilmek için de fırsatını buldukları bir anda tekrar bir seçim yapıp en azından bu erimenin durması yönünde bir tavır gösterceklerini düşünüyordum. Bu açıklamayı okur okumaz, hem şaşırdım hem de bunun önemli bir seçim habercisi olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.

‘Yaz aylarında erken seçim gündemlerinde olabilir’

Olası bir erken seçimin hangi tarihte gerçekleşebileceğine dair de öngörüde bulunan Özcan, “Ben açıkçası, kur koruma mekanizmasını hükümetin çok ciddiye aldığını, buradan başarı umut ettiğini ve bu başarının da önümüzdeki 3 ile 6 ay içerisinde istikrarlı bir şekilde devam edeceği yönünde inanışı olduğunu düşünüyorum. O yüzden yaz aylarında bir erken seçimin gündemlerinde olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘Siyasetçi eleştirmeyecekse niye siyasetçi, gazeteci eleştirmeyecekse niye gazeteci olsun’

Serkan Özcan, BDDK’nın döviz kurlarına yönelik açıklamaları nedeniyle 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulunmasına da, “İpe sapa gelmez şeylerle alıp soruşturmayı konu etmek her şeyden önce ayıp. İki ay içerisinde dolar 8 liradan, 18 liraya gitmiş. Milletin canına okumuşsun. Halk ekmekte, benzinde, her yerde kuyruk var. İnsanlar da 3-5 kelime söyleyip, eleştirecek. Siyasetçi eleştirmeyecekse niye siyasetçi, gazeteci eleştirmeyecekse niye gazeteci olsun? İnsanların işi bu” sözleriyle tepki gösterdi.
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