https://tr.sputniknews.com/20211227/geyik-adliye-binasina-daldi-suphelinin-polislerin-coreklerini-calmaya-calistigina-inaniyoruz-1052163096.html

Geyik, adliye binasına daldı: 'Şüphelinin polislerin çöreklerini çalmaya çalıştığına inanıyoruz'

Geyik, adliye binasına daldı: 'Şüphelinin polislerin çöreklerini çalmaya çalıştığına inanıyoruz'

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde geyik, camı kırarak ilçe adliyesine daldı. Polis ekipleri, geyiği zorlukla durdurdu. Polisten yapılan açıklamada, “Şüphelinin... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T16:52+0300

2021-12-27T16:52+0300

2021-12-27T17:09+0300

yaşam

abd

polis

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karakol

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açıklama

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hayvan

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ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Transylvania ilçesinde 17 Aralık’ta meydana gelen olayda bir geyik, ilçe adliyesinin cam kapısını kırarak içeriye daldı. Kısa süreli paniğin ardından adliyedeki polis ekipleri, geyiği yere yatırarak durdurabildi. Polisten yapılan ve yaşanan olayı tiye alan açıklamada, “Adliyeye zorla giren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polis memurlarının çöreklerini çalmaya çalıştığına inanıyoruz. Hakim, sert bir uyarıda bulunarak şüpheliyi serbest bıraktı” denildi.

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abd, polis, geyik, karakol, adliye, açıklama, bina, hayvan