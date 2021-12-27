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Hırsızlıktan aranan 3 kişi zeytin çalarken yakalandı
Hırsızlıktan aranan 3 kişi zeytin çalarken yakalandı
Manisa’da 5 ayrı hırsızlık suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi, zeytin çalarken suçüstü yakalandı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T23:55+0300
2021-12-27T23:55+0300
2021-12-27T23:55+0300
türkiye
manisa
hırsız
zeytin
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Manisa’nın Akhisar ilçesi Sünnetçiler Mahallesi'nde son zamanlarda meydana gelen zeytin hırsızlıklarına karşı jandarma ekipleri devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.41 yaşındaki M.Y.'ye ait zeytinlikte devriye sırasında 3 kişi zeytin çalarken suçüstü yakalandı.5 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası bulunan şüphelilerin haklarında yakalama kararı olduğu belirlendi.Ele geçirilen zeytinler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.
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manisa, hırsız, zeytin
Hırsızlıktan aranan 3 kişi zeytin çalarken yakalandı
Manisa’da 5 ayrı hırsızlık suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi, zeytin çalarken suçüstü yakalandı.
Manisa’nın Akhisar ilçesi Sünnetçiler Mahallesi'nde son zamanlarda meydana gelen zeytin hırsızlıklarına karşı jandarma ekipleri devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.
41 yaşındaki M.Y.'ye ait zeytinlikte devriye sırasında 3 kişi zeytin çalarken suçüstü yakalandı.
5 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası bulunan şüphelilerin haklarında yakalama kararı olduğu belirlendi.
Ele geçirilen zeytinler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.