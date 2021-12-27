https://tr.sputniknews.com/20211227/ibrahim-kalin-karabagin-ozgurlesmesiyle-tarihte-yeni-bir-sayfa-acildi-1052143304.html

İbrahim Kalın: Karabağ'ın özgürleşmesiyle tarihte yeni bir sayfa açıldı

İbrahim Kalın: Karabağ'ın özgürleşmesiyle tarihte yeni bir sayfa açıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karabağ’ın özgürleşmesiyle tarihte yeni bir sayfanın açıldığını söyledi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

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ermenistan

türkiye

ibrahim kalın

dünya

karabağ

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Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarının yıllık olarak düzenlediği MAS-ICNA Kongresi'ne katılmak üzere ABD'de bulunan İbrahim Kalın, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu'nda, ABD’de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Chicago Başkonsolosu Engin Türesin’in ev sahipliği yaptığı buluşmada konuşan Kalın, Türkiye ile ABD arasındaki kültürel ilişkinin oldukça eski olduğunu belirterek, iki ülke toplumları arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.Türk-Amerikan ilişkilerinin, stratejik ortaklık perspektifi geliştirecek kadar kriti olduğuna değinen Kalın, "Ama Türkiye’nin tehdit algısını, karşı karşıya kaldığımız tehditleri dikkate almayan, önemsemeyen yaklaşımların da Amerikan yönetimleri tarafından hayata geçirildiğini gördük. Terörle mücadele konusunda özellikle beklediğimiz düzeyde, kapsamda, derinlikte desteği maalesef çoğu zaman göremedik" diye konuştu.Kalın, itilaflı konuların yanı sıra Türkiye ile ABD’nin üzerinde çalışmaya devam ettiği ve mutabık kaldığı alanlar olduğuna dikkati çekti.Bir soru üzerine ABD’deki Ermeni lobisinin Türkiye karşıtlığını kimliğinin bir parçası haline getirdiğini söyleyen Kalın, "Kafkaslarda çok farklı bir süreç ilerliyor, şimdi bu diasporanın bütün enerjisini, argümanını üzerine bina ettiği yapı çökmek üzere. Yani Türkiye-Ermenistan veya Türk-Ermeni çatışması, Kafkaslarda artık sona eriyor. Karabağ’ın özgürleşmesi ile birlikte, bağımsızlığını kazanarak Azerbaycan topraklarına katılması ile birlikte tarihte artık yeni bir sayfa açıldı orada" diye konuştu.Artık kimsenin de bu anlamda bir beklentisinin olmadığını belirten Kalın, Türkiye ile Ermenistan’ın karşılıklı olarak ilişkileri normalleştirmek üzere adımlar attığını kaydetti.

ermenistan

karabağ

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ermenistan, türkiye, ibrahim kalın, karabağ