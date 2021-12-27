İçişleri Bakanı Soylu: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?

İşe alınanlar mahalleleri süpürmüyor sadece, kamunun çok kritik yerlerinde çalışma kabiliyetine sahipler, bunu takip etmeyelim mi? İşe alınanların bir bölümü çok kritik yerlerde görevde. İşe alınanlar mahalleleri süpürmüyor sadece, kamunun çok kritik yerlerinde çalışma kabiliyetine sahipler, bunu takip etmeyelim mi? İşe alınanların bir bölümü çok kritik yerlerde görevde.

Türkiye terörle ilgili önemli tecrübelerden geçti. Büyük sınamalardan geçti, büyük bedeller ödedi. Bu bedellerin travmaları bizim üzerimizde. 15 Temmuz oldu. Sadece İçişleri Bakanlığı'nda 50 bin kişi ihraç edildi. Terör örgütleriyle irtibatı olduğu için. Bunların devlette çalışması sakıncalığı olduğu için. Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz, şehirlerdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz? Türkiye terörle ilgili önemli tecrübelerden geçti. Büyük sınamalardan geçti, büyük bedeller ödedi. Bu bedellerin travmaları bizim üzerimizde. 15 Temmuz oldu. Sadece İçişleri Bakanlığı'nda 50 bin kişi ihraç edildi. Terör örgütleriyle irtibatı olduğu için. Bunların devlette çalışması sakıncalığı olduğu için. Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz, şehirlerdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz?

Yarın bir gün yapılacak bir eylem, bu kişilerce gerçekleştirilirse bu sefer bize sormazlar mı, siz ne iş yapıyorsunuz? Yarın bir gün yapılacak bir eylem, bu kişilerce gerçekleştirilirse bu sefer bize sormazlar mı, siz ne iş yapıyorsunuz?

Bir kısmı tutuklandı, bunlar belediyede çalışıyor. Bir kısmı tutuklandı, bunlar belediyede çalışıyor.

Siz terör örgütünden bylockçu olduğu için FETÖ'cü olduğu için ihraç edilen kişiyi kendi şirketinize alır mısınız? Siz terör örgütünden bylockçu olduğu için FETÖ'cü olduğu için ihraç edilen kişiyi kendi şirketinize alır mısınız?