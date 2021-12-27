KORONAVİRÜS
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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
11:19 27.12.2021 (güncellendi: 11:26 27.12.2021)
© AATürkiye - Koronavirüs - Kovid-19
© AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 244.15, Ankara'da 144.10, İzmir'de 67.97 oldu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/9K0iIxGQs8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021
Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 11-17 Aralık'ta, İstanbul'da 244.15, Ankara'da 144.10, İzmir'de 67.97 oldu.
11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il ise Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan.
11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan. pic.twitter.com/IT8XM6M5Y1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021