https://tr.sputniknews.com/20211227/illere-gore-haftalik-vaka-haritasi-aciklandi-1052148773.html

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

fahrettin koca

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

türkiye

ölüm

sağlık bakanlığı

pandemi

sağlık bakanı

vaka sayısı

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 11-17 Aralık'ta, İstanbul'da 244.15, Ankara'da 144.10, İzmir'de 67.97 oldu.11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il ise Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan.

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