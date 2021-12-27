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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T11:19+0300
2021-12-27T11:26+0300
koronavirüs
fahrettin koca
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
türkiye
ölüm
sağlık bakanlığı
pandemi
sağlık bakanı
vaka sayısı
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 11-17 Aralık'ta, İstanbul'da 244.15, Ankara'da 144.10, İzmir'de 67.97 oldu.11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il ise Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan.
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fahrettin koca, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, türkiye, ölüm, sağlık bakanlığı, pandemi, sağlık bakanı, vaka sayısı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

11:19 27.12.2021 (güncellendi: 11:26 27.12.2021)
© AATürkiye - Koronavirüs - Kovid-19
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 244.15, Ankara'da 144.10, İzmir'de 67.97 oldu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 11-17 Aralık'ta, İstanbul'da 244.15, Ankara'da 144.10, İzmir'de 67.97 oldu.
11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il ise Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan.
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