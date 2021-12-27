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İmamoğlu: İçişleri Bakanı'nın soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı
İmamoğlu: İçişleri Bakanı'nın soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de teftiş başlatmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Hemen İçişleri Bakanı... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T12:25+0300
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türkiye
süleyman soylu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
terör
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de teftiş başlatmasına ilişkin açıklama yaptı.İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:Torun: İstifa etmesi gerek bir İçişleri Bakanlığı ile karşı karşıyayızCHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da basın toplantısında "İstifa etmesi gereken bir İçişleri Bakanı ile karşı karşıyayız. Saraya yaranmak için kendini kurtarmak için çeşitli çalışmalar içinde bulunan bir bakan ile karşı karşıyayız" dedi.
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süleyman soylu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), terör, ekrem imamoğlu

İmamoğlu: İçişleri Bakanı'nın soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı

12:25 27.12.2021 (güncellendi: 13:04 27.12.2021)
© Fotoğraf : Twitter/istanbulbldİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Fotoğraf : Twitter/istanbulbld
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de teftiş başlatmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Hemen İçişleri Bakanı görevinden istifa etsin" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de teftiş başlatmasına ilişkin açıklama yaptı.
İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
Atılan adımı kınıyorum, akıllara zarar
Biz bakanlığa yazı yazdık, 'teröristle ilgili tespitiniz varsa listeyi yollayın' dedik, hiçbir cevap verilmedi; uyuyan bakanlık dün akşam uykudan uyanıp tweet attı.
Ne teftişi sen bakanlıksın, terörist ise hapse at
Böyle bir sürecin uygulanması akla zarar. Bakanlık olarak teftiş başlatıyorsun. Ne teftişi, sen bakanlıksın. terörist ise netleşmişse tut kulağından hapse at. 557 terörist tespit ettim diyorsun bu işin prosedürü belli. Siyaset aklının, şahsi çıkarlarının devlet adabının ve bakanlık kültürünün önüne geçtiğini net olarak bu davranışta görüyoruz.
İBB'de bir kişinin işe girme prosedürü bellidir. Adli sicil kaydı da istenir. İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açıyor, soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı.
Adli sicil kağıdı temiz kağıdı alırsak işe başlatırız. Bir başka soruşturma açılması gereken yer de İçişleri Bakanlığı'dır. Hatta bakanın kendisidir
Bunlar gündem yaratma çabasıdır. Verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur
Aldatılan bir Cumhurbaşkanımız var. Mektubu ilk kez yazmıyorum. Devletin hafızasında kalmalıdır. 'Utanılacak bir mektup' arıyorsa hatırlatayım, 31 Mart seçimlerinde rakibim lehine cezaevinden rica edilen mektup utanılacak mektuptur
Bunları tespit etmiş bakan, yerinde oturuyor, gevrek gevrek basın önünde söylüyor. O kişiler de İBB'de görev mi yapıyor şu anda? Hemen İçişleri Bakanı görevinden istifa etsin o zaman
Görevini yapmayan İçişleri Bakanı. Ya görevini yaptın onları tutuklasın ya da benim 15 gün önce kendisine yazdığım mektuba yanıt versin. 15 gündür bunu bize açıklamayan basın önünde açıklayan bu akıl nedir biliyor musunuz? Aynen şöyle, biz onu hukuken söylemedik siyaseten söyledik diyecek yarın öbür gün. Ayıptır. Derhal tutuklasınlar. İstihbarat ben değilim, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı gitsinler Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuda hesap versinler hesap verecek ben değilim.

Torun: İstifa etmesi gerek bir İçişleri Bakanlığı ile karşı karşıyayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da basın toplantısında "İstifa etmesi gereken bir İçişleri Bakanı ile karşı karşıyayız. Saraya yaranmak için kendini kurtarmak için çeşitli çalışmalar içinde bulunan bir bakan ile karşı karşıyayız" dedi.
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