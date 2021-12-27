https://tr.sputniknews.com/20211227/imamoglundan-sokak-hayvanlari-paylasimi-olmasi-gereken-budur-1052173182.html

İmamoğlu’ndan 'sokak hayvanları' paylaşımı: 'Olması gereken budur'

İmamoğlu’ndan 'sokak hayvanları' paylaşımı: 'Olması gereken budur'

İBB Başkanı İmamoğlu,, İBB'nin sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarında Hayvanları Koruma Kanunu'na uygun şekilde hareket ettiğini belirterek, "Olması gereken... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T23:34+0300

2021-12-27T23:34+0300

2021-12-27T23:34+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

sokak hayvanları

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bu işlemler sonrasında hayvanları alındıkları yere geri bıraktıkları ve düzenli kontrollerini sağladıklarını belirtti.İmamoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sokak hayvanları, ekrem imamoğlu