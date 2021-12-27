İmamoğlu’ndan 'sokak hayvanları' paylaşımı: 'Olması gereken budur'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bu işlemler sonrasında hayvanları alındıkları yere geri bıraktıkları ve düzenli kontrollerini sağladıklarını belirtti.İmamoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İBB Başkanı İmamoğlu,, İBB'nin sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarında Hayvanları Koruma Kanunu'na uygun şekilde hareket ettiğini belirterek, "Olması gereken de budur" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bu işlemler sonrasında hayvanları alındıkları yere geri bıraktıkları ve düzenli kontrollerini sağladıklarını belirtti.
İmamoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İBB olarak Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde, sokak hayvanlarını kısırlaştırma, aşılama, antiparaziter uygulama ve dijital kimliklendirme işlemleri sonrasında alındıkları yere geri bırakıyor ve düzenli kontrollerini sağlıyoruz. Olması gereken de budur."
İBB olarak Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde, sokak hayvanlarını kısırlaştırma, aşılama, antiparaziter uygulama ve dijital kimliklendirme işlemleri sonrasında alındıkları yere geri bırakıyor ve düzenli kontrollerini sağlıyoruz. Olması gereken de budur. pic.twitter.com/BVChmeywMH