https://tr.sputniknews.com/20211227/israil-4-doz-kovid-19-asisini-test-etmeye-basladi-1052164473.html

İsrail 4. doz Kovid-19 aşısını test etmeye başladı

İsrail 4. doz Kovid-19 aşısını test etmeye başladı

İsrail'de Omikron varyantı nedeniyle görülen vaka artışlarını kontrol altına almak için test grubu üzerinde, dördüncü doz Kovid-19 aşısı denendi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T17:31+0300

2021-12-27T17:31+0300

2021-12-27T17:31+0300

koronavirüs

israil

haberler

aşı

dördüncü doz

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Tel Aviv yakınlarındaki Sheba Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamada dördüncü doz aşının gerekli olup olmadığını tespit için antikor üretim verimliliği ve güvenlik gibi konularda derin bir çalışma yapılacağı vurgulandı. Test grubunda yer alan 150 kişinin tamamını sağlık personeli oluşturuyor.Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı uzmanları 60 yaşın üzerindekiler, bağışıklık sistemi zayıflığı olanlar ve sağlık personeline ikinci hatırlatma olarak da adlandırılan dördüncü doz aşı yapılmasını önermişti.Hükümet de bu tavsiyeyi destekliyor fakat Sağlık Bakanlığı genel direktörlerinden Nachman Ash, kararın siyasi müdahaleden uzak alınacağını söyledi.İsrail medyasında yer alan haberlere göre Ash'in test verilerinin yetersizliği nedeniyle yaş sınırını 70'e çekerek sağlık personelini kapsam dışına alması bekleniyor.Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum yapmazken Ash'in kararının ne zaman açıklayacağını da bildirmedi.9.4 milyon nüfuslu İsrail'de toplumun yüzde 63'ü iki doz aşı olurken yüzde 45'i üç doz aşı oldu.İsrail geçen yıl aşılamayı en hızlı hayata geçiren ülke olurken bağışıklığın zaman içerisinde azaldığını tespit eden ilk ülke oldu ve hatırlatma dozunu yaygın olarak kullanmaya başladı.

https://tr.sputniknews.com/20211224/avusturya-asi-kurulu-herkese-dorduncu-dozu-tavsiye-etmek-icin-elde-yeterli-veri-yok-1052091853.html

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israil, haberler, aşı, dördüncü doz