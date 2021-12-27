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https://tr.sputniknews.com/20211227/israil-golan-tepelerindeki-yahudi-yerlesimci-sayisini-iki-katina-cikarmayi-planliyor--1052143124.html
İsrail, Golan Tepeleri’ndeki Yahudi yerleşimci sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor
İsrail, Golan Tepeleri’ndeki Yahudi yerleşimci sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T02:23+0300
2021-12-27T02:23+0300
dünya
israil
golan tepeleri
naftali bennett
yahudi yerleşimleri
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İsrail hükümeti, Suriye ve Lübnan sınırına yakın Golan Tepeleri'ndeki Kibbutz Mevo Hama'da kabine toplantısı düzenledi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett toplantıda yaptığı konuşmada, Golan epeleri'ndeki Yahudi yerleşimci sayısını 5 yıl içinde iki katına çıkarmayı planladıklarını açıklayarak, "Bugün hedefimiz Golan Tepeleri'nin nüfusunu ikiye katlamak” dedi. Bennett, Golan Tepeleri'nin İsrail’e ait olduğunu vurgulayarak, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıdığını ve ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de bu karara itiraz etmeyeceğini kaydetti. Kabine tarafından onaylanan bir taslak uyarınca, İsrail'in bölgedeki ana yerleşim yeri olan Katzrin'de ve daha küçük Yahudi topluluklarında yaklaşık 7 bin 300 yeni konut inşa edilmesi, iki yeni yerleşim yeri kurulması ve bölgeye 23 bin yeni yerleşimci çekilmesi planlanıyor. Söz konusu projenin 317 milyon dolara mal olması bekleniyor. Bennett, toplantı sırasında kızının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından toplantıyı terk etmiş ve kendisini karantinaya almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211011/israil-basbakani-bennett-golan-tepeleri-israilindir-nokta-1049705104.html
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israil, golan tepeleri, naftali bennett, yahudi yerleşimleri

İsrail, Golan Tepeleri’ndeki Yahudi yerleşimci sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor

02:23 27.12.2021
© AP Photo / Ariel SchalitGolan Tepeleri
Golan Tepeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
İsrail hükümeti, Suriye ve Lübnan sınırına yakın Golan Tepeleri'ndeki Kibbutz Mevo Hama'da kabine toplantısı düzenledi.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett toplantıda yaptığı konuşmada, Golan epeleri'ndeki Yahudi yerleşimci sayısını 5 yıl içinde iki katına çıkarmayı planladıklarını açıklayarak, "Bugün hedefimiz Golan Tepeleri'nin nüfusunu ikiye katlamak” dedi.
Bennett, Golan Tepeleri'nin İsrail’e ait olduğunu vurgulayarak, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıdığını ve ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de bu karara itiraz etmeyeceğini kaydetti.
Kabine tarafından onaylanan bir taslak uyarınca, İsrail'in bölgedeki ana yerleşim yeri olan Katzrin'de ve daha küçük Yahudi topluluklarında yaklaşık 7 bin 300 yeni konut inşa edilmesi, iki yeni yerleşim yeri kurulması ve bölgeye 23 bin yeni yerleşimci çekilmesi planlanıyor. Söz konusu projenin 317 milyon dolara mal olması bekleniyor.
İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
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İsrail Başbakanı Bennett: Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta
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Bennett, toplantı sırasında kızının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından toplantıyı terk etmiş ve kendisini karantinaya almıştı.
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