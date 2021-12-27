https://tr.sputniknews.com/20211227/isten-cikarilinca-yoneticilerinin-telefon-numaralarini-ve-fotograflarini-porno-sitesinde-paylasti-1052163208.html

İşten çıkarılınca yöneticilerinin telefon numaralarını ve fotoğraflarını porno sitesinde paylaştı

İşten çıkarılınca yöneticilerinin telefon numaralarını ve fotoğraflarını porno sitesinde paylaştı

İstanbul'da işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğrafları ve iletişim bilgilerini eskort ve cinsel içerikli sitelerde paylaştığı iddia... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T16:52+0300

2021-12-27T16:52+0300

2021-12-27T16:57+0300

porno sitesi

fotoğraf

telefon numarası

iş

türkiye

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İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki Havva G., sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette işe girdi. Söz konusu şirket, Havva G.nin bazı eylemleri nedeniyle işine son verdi.İddiaya göre Havva G., işine son verildikten sonra iş yeri yöneticilerini tehdit ve hakaret etmeye başladı.‘Bilgilerimin paylaşıldığını söylediler’Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan 44 yaşındaki B.K., savcılığa verdiği ifadesinde "Telefon numaram tanımadığım birtakım numaralar tarafından aranarak rahatsız edilmeye başladım. Telefon numaramı nereden temin ettiklerini sorduğumda, Instragram'da adıma açılmış bir hesaptan telefon numaramı ve ev adres bilgilerimin paylaşıldığını söylediler" dedi.Müşteki B.K. ifadesinde, söz konusu Instagram hesabına girdiğinde, iletişim bilgilerinin fotoğrafıyla birlikte paylaşıldığını ve 'Eskort' ibareli etiketlerin kullandığını söyledi.‘Bilgim dışında eylemde bulunabileceğini ima etmişti’Söz konusu paylaşımların Havva G. tarafından yapıldığını öne süren yönetici B.K., şöyle devam etti:B.K., Havva G.'den şikayetçi ve davacı olduğunu vurguladı.Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildiAyrıca şüpheli Havva G. hakkında, Türkiye'nin birçok yerinde benzer suçlardan soruşturma yürütüldüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.‘Çeşitli şantajlarda bulunmuştur’Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan müştekilerden Alper Hamza Yılmaz, "Havva G. isimli şahıs, şirketimizin eğitim gruplarında girdiğinde bilinçli bir şekilde şirkette çalışan tüm yönetici kadrolarının telefon bilgilerini, Instagram hesaplarındaki resimlerini ilk önce planlı programlı bir şekilde alıyor. Daha sonra eğitim sürecini biz kendisinin bizimle çalışabileceğine dair bir uygunluk görmediğimizden yol ayrımına gittiğimizde, Instagram'dan farklı hesaplar açarak çalışan yöneticilerimizin resimlerini eskort sitelerine, cinsel içerikli sitelerine koyarak çeşitli şantajlarda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.‘6 yaşındaki kızımın resmini porno sitelerine koydu’Yılmaz, şöyle devam etti:‘Umarım yaşattığı travmaların hesabını adalet önünde öder’Müşteki Alper Hamza Yılmaz, savcılığa gerekli tüm başvuruları yaptıklarını, adaletin tecelli etmesini beklediklerini belirterek "Bahsettiğimiz bu 'Sosyal medya koronavirüsü' zaten yaklaşık olarak 4 yıldır birçok aileyi, birçok şirketi bu şekilde mağdur etmiş ve halen elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Umarım sesimizi buradan duyurabiliriz, umarım mağdur olan kişilere yaşattığı travmaların hesabını adalet önünde öder" dedi.‘İnternet mecrasının hızına yetişemiyoruz’Avukat Ümit Gürkal Egemen ise Havva G. hakkında Türkiye'nin değişik illerinde 70 tane devam eden soruşturması olduğunu ve buna rağmen şantaj yapmaya devam ettiğini öne sürdü:Sosyal medya hesaplarını gizli tutma önerisiAvukat Egemen, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

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