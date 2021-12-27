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İşten çıkarılınca yöneticilerinin telefon numaralarını ve fotoğraflarını porno sitesinde paylaştı
İşten çıkarılınca yöneticilerinin telefon numaralarını ve fotoğraflarını porno sitesinde paylaştı
İstanbul'da işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğrafları ve iletişim bilgilerini eskort ve cinsel içerikli sitelerde paylaştığı iddia... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T16:52+0300
2021-12-27T16:57+0300
porno sitesi
fotoğraf
telefon numarası
türkiye
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İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki Havva G., sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette işe girdi. Söz konusu şirket, Havva G.nin bazı eylemleri nedeniyle işine son verdi.İddiaya göre Havva G., işine son verildikten sonra iş yeri yöneticilerini tehdit ve hakaret etmeye başladı.‘Bilgilerimin paylaşıldığını söylediler’Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan 44 yaşındaki B.K., savcılığa verdiği ifadesinde "Telefon numaram tanımadığım birtakım numaralar tarafından aranarak rahatsız edilmeye başladım. Telefon numaramı nereden temin ettiklerini sorduğumda, Instragram'da adıma açılmış bir hesaptan telefon numaramı ve ev adres bilgilerimin paylaşıldığını söylediler" dedi.Müşteki B.K. ifadesinde, söz konusu Instagram hesabına girdiğinde, iletişim bilgilerinin fotoğrafıyla birlikte paylaşıldığını ve 'Eskort' ibareli etiketlerin kullandığını söyledi.‘Bilgim dışında eylemde bulunabileceğini ima etmişti’Söz konusu paylaşımların Havva G. tarafından yapıldığını öne süren yönetici B.K., şöyle devam etti:B.K., Havva G.'den şikayetçi ve davacı olduğunu vurguladı.Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildiAyrıca şüpheli Havva G. hakkında, Türkiye'nin birçok yerinde benzer suçlardan soruşturma yürütüldüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.‘Çeşitli şantajlarda bulunmuştur’Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan müştekilerden Alper Hamza Yılmaz, "Havva G. isimli şahıs, şirketimizin eğitim gruplarında girdiğinde bilinçli bir şekilde şirkette çalışan tüm yönetici kadrolarının telefon bilgilerini, Instagram hesaplarındaki resimlerini ilk önce planlı programlı bir şekilde alıyor. Daha sonra eğitim sürecini biz kendisinin bizimle çalışabileceğine dair bir uygunluk görmediğimizden yol ayrımına gittiğimizde, Instagram'dan farklı hesaplar açarak çalışan yöneticilerimizin resimlerini eskort sitelerine, cinsel içerikli sitelerine koyarak çeşitli şantajlarda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.‘6 yaşındaki kızımın resmini porno sitelerine koydu’Yılmaz, şöyle devam etti:‘Umarım yaşattığı travmaların hesabını adalet önünde öder’Müşteki Alper Hamza Yılmaz, savcılığa gerekli tüm başvuruları yaptıklarını, adaletin tecelli etmesini beklediklerini belirterek "Bahsettiğimiz bu 'Sosyal medya koronavirüsü' zaten yaklaşık olarak 4 yıldır birçok aileyi, birçok şirketi bu şekilde mağdur etmiş ve halen elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Umarım sesimizi buradan duyurabiliriz, umarım mağdur olan kişilere yaşattığı travmaların hesabını adalet önünde öder" dedi.‘İnternet mecrasının hızına yetişemiyoruz’Avukat Ümit Gürkal Egemen ise Havva G. hakkında Türkiye'nin değişik illerinde 70 tane devam eden soruşturması olduğunu ve buna rağmen şantaj yapmaya devam ettiğini öne sürdü:Sosyal medya hesaplarını gizli tutma önerisiAvukat Egemen, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
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porno sitesi, fotoğraf, telefon numarası, iş

İşten çıkarılınca yöneticilerinin telefon numaralarını ve fotoğraflarını porno sitesinde paylaştı

16:52 27.12.2021 (güncellendi: 16:57 27.12.2021)
© DHASağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirket, avukat Ümit Gürkal Egemen
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirket, avukat Ümit Gürkal Egemen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© DHA
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İstanbul'da işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğrafları ve iletişim bilgilerini eskort ve cinsel içerikli sitelerde paylaştığı iddia edilen, sağlık sektöründe çalışan Havva G. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki Havva G., sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette işe girdi. Söz konusu şirket, Havva G.nin bazı eylemleri nedeniyle işine son verdi.
İddiaya göre Havva G., işine son verildikten sonra iş yeri yöneticilerini tehdit ve hakaret etmeye başladı.

‘Bilgilerimin paylaşıldığını söylediler’

Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan 44 yaşındaki B.K., savcılığa verdiği ifadesinde "Telefon numaram tanımadığım birtakım numaralar tarafından aranarak rahatsız edilmeye başladım. Telefon numaramı nereden temin ettiklerini sorduğumda, Instragram'da adıma açılmış bir hesaptan telefon numaramı ve ev adres bilgilerimin paylaşıldığını söylediler" dedi.
Müşteki B.K. ifadesinde, söz konusu Instagram hesabına girdiğinde, iletişim bilgilerinin fotoğrafıyla birlikte paylaşıldığını ve 'Eskort' ibareli etiketlerin kullandığını söyledi.

‘Bilgim dışında eylemde bulunabileceğini ima etmişti’

Söz konusu paylaşımların Havva G. tarafından yapıldığını öne süren yönetici B.K., şöyle devam etti:
"Çünkü kendisi işten çıkarıldığından beridir iş yeri yöneticilerim hakkında da benzer şekilde sahte hesaplar açmış, itibar zedeleyici paylaşımlar yapmıştır. Ayrıca Havva G. henüz işten çıkartılmadığı dönemde yapmış olduğum görüşmelerde 'Instagram hesabın niye gizli? Kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok her şekilde görebilirim ben' şeklinde mesajlar göndermiş, bilgim dışında bir eylemde bulunabileceğini ima etmişti."
B.K., Havva G.'den şikayetçi ve davacı olduğunu vurguladı.

Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi

Ayrıca şüpheli Havva G. hakkında, Türkiye'nin birçok yerinde benzer suçlardan soruşturma yürütüldüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

‘Çeşitli şantajlarda bulunmuştur’

Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan müştekilerden Alper Hamza Yılmaz, "Havva G. isimli şahıs, şirketimizin eğitim gruplarında girdiğinde bilinçli bir şekilde şirkette çalışan tüm yönetici kadrolarının telefon bilgilerini, Instagram hesaplarındaki resimlerini ilk önce planlı programlı bir şekilde alıyor. Daha sonra eğitim sürecini biz kendisinin bizimle çalışabileceğine dair bir uygunluk görmediğimizden yol ayrımına gittiğimizde, Instagram'dan farklı hesaplar açarak çalışan yöneticilerimizin resimlerini eskort sitelerine, cinsel içerikli sitelerine koyarak çeşitli şantajlarda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

‘6 yaşındaki kızımın resmini porno sitelerine koydu’

Yılmaz, şöyle devam etti:
"Kişiyi internetten araştırdığımızda 'Sosyal medya koranivirüsü' diye bir lakabı var, daha önceki yapmış olduğu suçlarla alakalı. 6 yaşındaki kızımın resmini porno sitelerine koydu, eşimin telefon numarasını ve resmini porno sitelerine koydu. Firmamızda çalışan yöneticilerimin resimlerini, bilgilerini eskort sitelerine yerleştirdi. Kişinin bildiğim kadarıyla 50'nin üzerinde davası ve suç dosyası var ama halen herhangi bir şey yapılmış değil. Dijital mecrada insanların itibarını zedeleyici, huzurunu kaçırıcı çok rahatlıkla işlemler yapılabildiğini tecrübe ederek öğrendik. Biz de şu an hukuki anlamda avukatımız Ümit Egemen Bey'le hakkımızı arıyoruz ama maalesef adalet burada yavaş işliyor. Hala şu an çalıştığımız sağlık sektöründe tüm hastane partnerlerimizle alakalı da saldırılarını devam ettiriyor. Şantaj yapıyor, hesabına şirket hesabımızdan geçen ödemeler var, ödeme dekontları var. Bununla alakalı WhatsApp ekran görüntüleri var."

‘Umarım yaşattığı travmaların hesabını adalet önünde öder’

Müşteki Alper Hamza Yılmaz, savcılığa gerekli tüm başvuruları yaptıklarını, adaletin tecelli etmesini beklediklerini belirterek "Bahsettiğimiz bu 'Sosyal medya koronavirüsü' zaten yaklaşık olarak 4 yıldır birçok aileyi, birçok şirketi bu şekilde mağdur etmiş ve halen elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Umarım sesimizi buradan duyurabiliriz, umarım mağdur olan kişilere yaşattığı travmaların hesabını adalet önünde öder" dedi.

‘İnternet mecrasının hızına yetişemiyoruz’

Avukat Ümit Gürkal Egemen ise Havva G. hakkında Türkiye'nin değişik illerinde 70 tane devam eden soruşturması olduğunu ve buna rağmen şantaj yapmaya devam ettiğini öne sürdü:
"Biz bu aşamada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza gerekli şikayetleri yaptık. Dosyaların birleştirilmesi hususunda girişimlerimi devam etmekte fakat internet mecrasının, sosyal hayatın hızına yetişemiyoruz. Biz şikayetlerimizi yaparken bu kişi, özellikle kadın müvekkillerimiz hakkında yeni hesaplar açarak şantaj etmek suretiyle onların sosyal mecralarda kişi bilgilerini, telefon bilgilerini ve adres bilgilerini paylaşarak uygunsuz paylaşımlar yapmaktadır. Normal fotoğraflarını paylaşarak, adres göstererek, eskort sitelerinde paylaşmaktadır. Bu Türkiye çapında devam eden bu kişinin ortalama olarak 70'ten fazla dosyası olduğunu öğrendik."

Sosyal medya hesaplarını gizli tutma önerisi

Avukat Egemen, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
"Vatandaşlarımızın da bu hususa dikkat etmelerini, özellikle internet sitelerindeki Instagram, Facebook hesaplarını gizli tutmalarını öneriyoruz kendilerine. Bu ve bunun gibi kişiler insanların kendi özel hayatlarını suiistimal ederek onları şantaj yapıp kendilerine haksız çıkar sağlamaya amaç edilmişlerdir. Bunların önleminin alınmasını için elimizden gerekeni yapacağız. Bütün vatandaşlarımızın da bu hususa dikkat etmesini öneriyorum."
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