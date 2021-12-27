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İzmir'de 'yılın en başarılı taksi sürücüsü' ödülü, kentin tek kadın taksi sürücüsüne verildi
İzmir'de 'yılın en başarılı taksi sürücüsü' ödülü, kentin tek kadın taksi sürücüsüne verildi
İzmir’de iş hayatında başarılı olan 40 kadının ödüllendirildiği 1. Saat Kulesi Uluslararası Altın Zirve Ödülleri'nde kentin tek kadın taksi sürücüsü Sevim... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T03:50+0300
2021-12-27T03:50+0300
taksi
şoför
yaşam
izmir
kadın
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Bu yıl ilki düzenlenen 1. Saat Kulesi Uluslararası Altın Zirve Ödülleri Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yoğun katılım ile gerçekleştirildi. İzmir’de iş hayatında başarılı olan 40 kadın, düzenlenen organizasyon ile ödüllendirildi. Gerçekleştirilen programa kadınların yanı sıra yakınları da katıldı. Programın en çok ilgi çeken ödülü ise İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki taksi durağında çalışan ve 5 yıldır kentin tek kadın taksi sürücüsü olarak görev alan Sevim Çevril Kaykaç, ‘yılın en başarılı taksi sürücüsü’ ödülüne layık görüldü. 'Her kadına istediği işi yapabilme fırsatı verilmeli'Alkışlar eşliğinde sahneye gelen ve ödülünü alan Kaykaç, severek 5 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını belirtti. Kaykaç, “Mesleğime İzmir Şoförler Odası ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık’ın başlatmış olduğu proje kapsamında adım attım. 5 yıldır gerçekten severek bu işi yapıyorum. Bu fırsatı bizlere verdiği için özellikle Celil Anık başkanıma teşekkür ederim. Gerçekten her kadına istediği işi yapabilme fırsatı verilmeli” dedi. Bir kadın taksi sürücüsü olarak genel anlamda bir zorluk çekmediğini dile getiren Kaykaç, “Gerçek anlamda zorluk çektiğim bir durum söz konuşu değil. Gerek müşterilerimle gerekse de otogar taksideki arkadaşlarım ile zorluk çekmeden ve işimi severek yapıyorum ama zorluk anlamında değerlendirmek gerekirse İzmir trafiğini söyleyebilirim. Sabah ve akşam saatlerinde bir sıkışıklık söz konusu, onun dışında benim için keyifli geçiyor” diye konuştu.
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taksi, şoför, izmir, kadın

İzmir'de 'yılın en başarılı taksi sürücüsü' ödülü, kentin tek kadın taksi sürücüsüne verildi

03:50 27.12.2021
© İHA / MUSTAFA İÇİzmir'de 'yılın en başarılı taksi sürücüsü' ödülü, kentin tek kadın taksi sürücüsüne verildi
İzmir'de 'yılın en başarılı taksi sürücüsü' ödülü, kentin tek kadın taksi sürücüsüne verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© İHA / MUSTAFA İÇ
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İzmir’de iş hayatında başarılı olan 40 kadının ödüllendirildiği 1. Saat Kulesi Uluslararası Altın Zirve Ödülleri'nde kentin tek kadın taksi sürücüsü Sevim Çevril Kaykaç, ‘yılın en başarılı taksi sürücüsü’ ödülüne layık görüldü. Kaykaç, “5 yıldır severek taksi şoförlüğü yapıyorum. Bana bu ödülü layık gören herkese teşekkür ederim” dedi.
Bu yıl ilki düzenlenen 1. Saat Kulesi Uluslararası Altın Zirve Ödülleri Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yoğun katılım ile gerçekleştirildi. İzmir’de iş hayatında başarılı olan 40 kadın, düzenlenen organizasyon ile ödüllendirildi.
Gerçekleştirilen programa kadınların yanı sıra yakınları da katıldı. Programın en çok ilgi çeken ödülü ise İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki taksi durağında çalışan ve 5 yıldır kentin tek kadın taksi sürücüsü olarak görev alan Sevim Çevril Kaykaç, ‘yılın en başarılı taksi sürücüsü’ ödülüne layık görüldü.

'Her kadına istediği işi yapabilme fırsatı verilmeli'

Alkışlar eşliğinde sahneye gelen ve ödülünü alan Kaykaç, severek 5 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını belirtti. Kaykaç, “Mesleğime İzmir Şoförler Odası ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık’ın başlatmış olduğu proje kapsamında adım attım. 5 yıldır gerçekten severek bu işi yapıyorum. Bu fırsatı bizlere verdiği için özellikle Celil Anık başkanıma teşekkür ederim. Gerçekten her kadına istediği işi yapabilme fırsatı verilmeli” dedi.

Bir kadın taksi sürücüsü olarak genel anlamda bir zorluk çekmediğini dile getiren Kaykaç, “Gerçek anlamda zorluk çektiğim bir durum söz konuşu değil. Gerek müşterilerimle gerekse de otogar taksideki arkadaşlarım ile zorluk çekmeden ve işimi severek yapıyorum ama zorluk anlamında değerlendirmek gerekirse İzmir trafiğini söyleyebilirim. Sabah ve akşam saatlerinde bir sıkışıklık söz konusu, onun dışında benim için keyifli geçiyor” diye konuştu.
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