https://tr.sputniknews.com/20211227/japon-elektronik-parca-ureticisi-kaga-uretiminin-bir-bolumunu-turkiyeye-tasiyor-1052140888.html

Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin bir bölümünü Türkiye'ye taşıyor

Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin bir bölümünü Türkiye'ye taşıyor

Japonya'nın Kaga Electronics şirketi, Türkiye'de yeni bir fabrika kurarak baskılı devre kartı üretiminin bir kısmını Çin ve Güneydoğu Asya'dan Türkiye'ye... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T00:05+0300

2021-12-27T00:05+0300

2021-12-27T00:10+0300

türkiye

japonya

elektronik

türkiye

kaga electronics

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Nikkei Asia'da yer alan habere göre, halihazırda Türkiye'de klima parçaları üreten Kaga Electronics, kuracağı yeni fabrikada baskılı devre kartlarının üretimini gerçekleştirecek ve müşteri isteklerine göre bunların üzerine parça monte edecek.Yeni tesisin 2022'de devreye girmesi ve mevcut tesisle birleştirilmesi bekleniyor.Kaga, Türkiye'nin stratejik konumundan yararlanarak Ortadoğu ve Avrupa'dan gelen siparişleri artırmayı hedefliyor. Böylece, şirket, üretimini tedarik zinciri kesintilerinin bir risk haline geldiği Asya'dan uzaklaştırmayı amaçlıyor.Şirket kaynaklarına göre, söz konusu yatırım milyonlarca doları bulacak ve üretim kapasitesi kademeli olarak artırılacak.Kaga, daha önce devre kartlarını Asya'da üretiyor ve montajını müşterilere yakın yerlerde gerçekleştiriyordu. Asya'daki deniz taşımacılığı ile tedarik zincirinde yaşanan zorluklar nedeniyle müşteriler şirketten üretim ve montaj işlemlerini tek çatı altında birleştirmesini ve teslim süresinin öngörülebilirliğini artırmasını istemişti.Hedef, satış rakamını 3 katına çıkarmakTürkiye'nin Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına hitap eden birçok üreticiye ev sahipliği yapması dolayısıyla şirket, otomobil parçalarıyla ilgili siparişleri de kazanabilmek için yeni üretim üssünden yararlanmayı umuyor.Kaga'nın Türkiye operasyonlarından elde ettiği satış rakamı yaklaşık 8,7 milyon dolar seviyesinde bulunurken, şirket bunu üç veya dört yıl içinde üç katına çıkarmayı hedefliyor.

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türkiye, japonya, elektronik, kaga electronics