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Kadıköy'de ilkokul öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü hakkında soruşturma
Kadıköy'de ilkokul öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü hakkında soruşturma
Kadıköy'de Şener Birsöz İlkokulu müdürü A.K. iki ilkokul öğrencisinin kulaklarını çekerek odasına götürdü. Okul müdürü A.K. velilerin şikayeti üzerine... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T12:27+0300
2021-12-27T12:27+0300
türkiye
kadıköy
ilkokul
müdür
soruşturma
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İddiaya göre geçen perşembe, Okul Müdürü A.K., ilkokul öğrencileri F.A.B. ve A.Ş'nin kulağını çekerek odasına götürdü. Burada öğrencileri darp etmeye devam eden A.K.'yi öğrenci velileri şikayet etti.Şüpheli A.K.'nin çocukların kulağını çektiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.Kaymakamlık idari soruşturma başlattıKonuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kadıköy Kaymakamlığı ise "23 Aralık 2021 Perşembe günü saat 18.39'da Şener Birsöz İlkokulu'nda okul öğrencisi F.A.B.'nin ve A.Ş.'nin velileri çocuklarının Okul Müdürü A.K. tarafından darp edildiğini beyan ederek şikayetçi olmuşlardır. 24 Aralık 2021 tarihinde Okul Müdürü sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili Okul Müdürü hakkında Kaymakamlığımızca da idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
türkiye
kadıköy
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kadıköy, ilkokul, müdür, soruşturma

Kadıköy'de ilkokul öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü hakkında soruşturma

12:27 27.12.2021
© DHAKadıköy'de ilkokul öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü hakkında soruşturma
Kadıköy'de ilkokul öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü hakkında soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© DHA
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Kadıköy'de Şener Birsöz İlkokulu müdürü A.K. iki ilkokul öğrencisinin kulaklarını çekerek odasına götürdü. Okul müdürü A.K. velilerin şikayeti üzerine çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. Kadıköy Kaymakamlığı A.K. hakkında idari soruşturma başlattığını duyurdu.
İddiaya göre geçen perşembe, Okul Müdürü A.K., ilkokul öğrencileri F.A.B. ve A.Ş'nin kulağını çekerek odasına götürdü. Burada öğrencileri darp etmeye devam eden A.K.'yi öğrenci velileri şikayet etti.
Şüpheli A.K.'nin çocukların kulağını çektiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaymakamlık idari soruşturma başlattı

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kadıköy Kaymakamlığı ise "23 Aralık 2021 Perşembe günü saat 18.39'da Şener Birsöz İlkokulu'nda okul öğrencisi F.A.B.'nin ve A.Ş.'nin velileri çocuklarının Okul Müdürü A.K. tarafından darp edildiğini beyan ederek şikayetçi olmuşlardır. 24 Aralık 2021 tarihinde Okul Müdürü sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili Okul Müdürü hakkında Kaymakamlığımızca da idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
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