https://tr.sputniknews.com/20211227/kasadan-60-bin-lira-icinde-1-milyon-tl-olan-cantayi-calan-4-kisi-tutuklandi-1052144240.html

İçinde 1 milyon TL olan çantayı çalan 4 kişi tutuklandı

İçinde 1 milyon TL olan çantayı çalan 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'de otomobil çalan, iş yerinden 60 bin lira paranın bulunduğu kasayı soyan ve yolda yürüyen bir kişinin içerisinde 1 milyon lira parasının bulunduğu... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T04:49+0300

2021-12-27T04:49+0300

2021-12-27T04:54+0300

kasa

türkiye

hırsız

çanta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052144214_206:0:1843:921_1920x0_80_0_0_cb6626d3fd6a8e652d8017ad6ef507e4.jpg

Kocaeli'de, 8 Aralık'ta Körfez ilçesinde otomobil çalan şüpheliler, 9 Aralık'ta Dilovası'nda bir iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptı. İş yerine giren şüpheliler, içerisinde 60 bin lira paranın bulunduğu kasayı boşaltı.Parayı ve ruhsatlı silahı alan şüpheliler kayıplara karışırken, polis ekipleri ise şikayetler üzerine hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürerken, aynı şüpheliler 20 Aralık'ta yeniden ortaya çıktı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 1 milyon lirası çalınacak korkusuyla iş yerinde bırakmayan, her gün yanında gezdiren bir vatandaşı takibe alan şüpheliler, para dolu çantayla iş yerine giden kişiyi adım adım takip etti. Şüpheliler daha sonra yanında getirdikleri silahı çıkararak havaya ve yere ateş ederek çantayı gasp etti. Şahısları teknik ve fiziki takibe alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık, Cinayet ve Gasp Büro Amirliklerine bağlı ekipler, tespit ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında F.Y. , F.A. , A.Y. ve İ.Ç. isimli şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Gebze Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kasa, hırsız, çanta