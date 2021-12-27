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https://tr.sputniknews.com/20211227/kasadan-60-bin-lira-icinde-1-milyon-tl-olan-cantayi-calan-4-kisi-tutuklandi-1052144240.html
İçinde 1 milyon TL olan çantayı çalan 4 kişi tutuklandı
İçinde 1 milyon TL olan çantayı çalan 4 kişi tutuklandı
Kocaeli'de otomobil çalan, iş yerinden 60 bin lira paranın bulunduğu kasayı soyan ve yolda yürüyen bir kişinin içerisinde 1 milyon lira parasının bulunduğu... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T04:49+0300
2021-12-27T04:54+0300
kasa
türkiye
hırsız
çanta
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Kocaeli'de, 8 Aralık'ta Körfez ilçesinde otomobil çalan şüpheliler, 9 Aralık'ta Dilovası'nda bir iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptı. İş yerine giren şüpheliler, içerisinde 60 bin lira paranın bulunduğu kasayı boşaltı.Parayı ve ruhsatlı silahı alan şüpheliler kayıplara karışırken, polis ekipleri ise şikayetler üzerine hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürerken, aynı şüpheliler 20 Aralık'ta yeniden ortaya çıktı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 1 milyon lirası çalınacak korkusuyla iş yerinde bırakmayan, her gün yanında gezdiren bir vatandaşı takibe alan şüpheliler, para dolu çantayla iş yerine giden kişiyi adım adım takip etti. Şüpheliler daha sonra yanında getirdikleri silahı çıkararak havaya ve yere ateş ederek çantayı gasp etti. Şahısları teknik ve fiziki takibe alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık, Cinayet ve Gasp Büro Amirliklerine bağlı ekipler, tespit ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında F.Y. , F.A. , A.Y. ve İ.Ç. isimli şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Gebze Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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kasa, hırsız, çanta

İçinde 1 milyon TL olan çantayı çalan 4 kişi tutuklandı

04:49 27.12.2021 (güncellendi: 04:54 27.12.2021)
© İHA4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© İHA
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Kocaeli'de otomobil çalan, iş yerinden 60 bin lira paranın bulunduğu kasayı soyan ve yolda yürüyen bir kişinin içerisinde 1 milyon lira parasının bulunduğu çantayı gasp eden 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de, 8 Aralık'ta Körfez ilçesinde otomobil çalan şüpheliler, 9 Aralık'ta Dilovası'nda bir iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptı. İş yerine giren şüpheliler, içerisinde 60 bin lira paranın bulunduğu kasayı boşaltı.
Parayı ve ruhsatlı silahı alan şüpheliler kayıplara karışırken, polis ekipleri ise şikayetler üzerine hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürerken, aynı şüpheliler 20 Aralık'ta yeniden ortaya çıktı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 1 milyon lirası çalınacak korkusuyla iş yerinde bırakmayan, her gün yanında gezdiren bir vatandaşı takibe alan şüpheliler, para dolu çantayla iş yerine giden kişiyi adım adım takip etti. Şüpheliler daha sonra yanında getirdikleri silahı çıkararak havaya ve yere ateş ederek çantayı gasp etti.
Şahısları teknik ve fiziki takibe alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık, Cinayet ve Gasp Büro Amirliklerine bağlı ekipler, tespit ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında F.Y. , F.A. , A.Y. ve İ.Ç. isimli şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Gebze Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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