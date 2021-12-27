Kayseri'de 13'üncü kattan düşen 20 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Nazife Rana H. 13'üncü kattaki ikametinin balkonundan apartmanın beton zeminine düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri Kocasinan'da 13'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 20 yaşındaki Nazife Rana H. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Nazife Rana H. 13'üncü kattaki ikametinin balkonundan apartmanın beton zeminine düşerek ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.