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Kayseri'de 13'üncü kattan düşen 20 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Kayseri'de 13'üncü kattan düşen 20 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Kayseri Kocasinan'da 13'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 20 yaşındaki Nazife Rana H. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
kayseri
kadın
düşmek
balkon
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Nazife Rana H. 13'üncü kattaki ikametinin balkonundan apartmanın beton zeminine düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210219/odaya-kilitlenip-darbedildigi-one-surulen-kadin-balkondan-asagi-dustu-1043849814.html
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kayseri, kadın, düşmek, balkon

Kayseri'de 13'üncü kattan düşen 20 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

01:13 27.12.2021 (güncellendi: 01:15 27.12.2021)
© İHAKayseri'nin Kocasinan ilçesinde 13. kattaki ikametinden düşen kadın hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 13. kattaki ikametinden düşen kadın hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© İHA
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Kayseri Kocasinan'da 13'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 20 yaşındaki Nazife Rana H. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Nazife Rana H. 13'üncü kattaki ikametinin balkonundan apartmanın beton zeminine düşerek ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Odaya kilitlenip darbedildiği öne sürülen kadın balkondan aşağı düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2021
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Odaya kilitlenip darbedildiği öne sürülen kadın, balkondan aşağı düştü
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