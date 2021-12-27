https://tr.sputniknews.com/20211227/kazada-yaralandi-cek-kanka-guzel-cek-1052145412.html

Kazada yaralandı: Çek kanka güzel çek

Kazada yaralandı: Çek kanka güzel çek

Şile otoyolunda ilerleyen bir otomobil makas atan başka bir otomobilin kendisine çarpmasıyla yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Otomobil içerisinde... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T07:23+0300

2021-12-27T07:23+0300

2021-12-27T07:23+0300

türkiye

trafik kazası

şile

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Kaza, Çekmeköy Şile otoyolunda 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile otoyolu Şile istikametinde ilerleyen 34 AR 5673 plakalı Sefa Turhan yönetimindeki otomobil seyir halindeyken iddiaya göre, başka bir otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan sürücü Sefa Turhan ve yolcular Cengiz Ökte, Mert İsmet Kaplan yaralandı. Vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde trafiği tek şerit kapatarak önlem alırken, yaralılar bölgedeki hastaneye sevk edildi.Yaralılardan biri kendisini görüntüleyen kişiye "Çek kanka güzel çek" dedi.Olay yerinde kazayı gördüğünü söyleyen Yavuz Ekşi, “Biz arkadaşlarımızla oturuyorduk, 2 otomobil süratli şekilde ilerliyordu. Sol arkadan beyaz bir araç kaza yapan araca çarptı. Daha sonra bu araç buraya çaptı. Aracın içerisinde 3 kişi bulunuyordu, şöför baya darbe almıştı. Yardım ettik, şöför baya darbe almıştı. Burada yardım ettik. Arkadaki arkadaşında bilinci kapalıydı biraz, ona da yardım ettik. Ambulansı çağırdık. Çarpan otomobil kaçtı gitti.” dedi

türkiye

şile

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trafik kazası, şile