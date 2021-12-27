Kırklareli'de temizlik işçileri oynayarak çöp toplarken görüntülendi: 'Trakya’da sıradan bir gün'

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çöp kamyonunun arkasında görev yapan temizlik işçileri, kamyonunun trafikte durduğu sırada Roman havası eşliğinde göbek atmaya başladı.Yanındaki mesai arkadaşının da eşlik ettiği anlar bir kişi tarafından otomobilin içinden kaydedildi. Vatandaş’ın sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni topladı. Görüntüler sosyal medyada “Trakya’da sıradan bir gün” şeklinde paylaşıldı.
Kırklareli’de temizlik işçileri çöp kamyonu arkasında çöp topladığı esnada Roman havası eşliğinde oynarken görüntülendi. Temizlik işçilerinin oyununu araçlarından videoya kaydedenler sosyal medyada “Trakya’da sıradan bir gün” paylaşımları yaptı.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çöp kamyonunun arkasında görev yapan temizlik işçileri, kamyonunun trafikte durduğu sırada Roman havası eşliğinde göbek atmaya başladı.
Yanındaki mesai arkadaşının da eşlik ettiği anlar bir kişi tarafından otomobilin içinden kaydedildi. Vatandaş’ın sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni topladı.
Görüntüler sosyal medyada “Trakya’da sıradan bir gün” şeklinde paylaşıldı.