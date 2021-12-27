https://tr.sputniknews.com/20211227/kirklarelide-temizlik-iscileri-oynayarak-cop-toplarken-goruntulendi-trakyada-siradan-bir-gun-1052173643.html

Kırklareli'de temizlik işçileri oynayarak çöp toplarken görüntülendi: 'Trakya’da sıradan bir gün'

Kırklareli'de temizlik işçileri oynayarak çöp toplarken görüntülendi: 'Trakya’da sıradan bir gün'

Kırklareli’de temizlik işçileri çöp kamyonu arkasında çöp topladığı esnada Roman havası eşliğinde oynarken görüntülendi. Temizlik işçilerinin oyununu... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T23:55+0300

2021-12-27T23:55+0300

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yaşam

kırklareli

çöp

işçi

oyun

roman

çöp aracı

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çöp kamyonunun arkasında görev yapan temizlik işçileri, kamyonunun trafikte durduğu sırada Roman havası eşliğinde göbek atmaya başladı.Yanındaki mesai arkadaşının da eşlik ettiği anlar bir kişi tarafından otomobilin içinden kaydedildi. Vatandaş’ın sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni topladı. Görüntüler sosyal medyada “Trakya’da sıradan bir gün” şeklinde paylaşıldı.

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kırklareli, çöp, işçi, oyun, roman, çöp aracı