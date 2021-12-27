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Komşusunun kapısı önüne kimyasal madde ve çiğ yumurta attı
Komşusunun kapısı önüne kimyasal madde ve çiğ yumurta attı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan çiftin kapısı önüne, apartmanda oturan komşuları tarafından çiğ yumurta ve kimyasal madde bırakıldı. Mağdur çift suç... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T17:13+0300
2021-12-27T17:16+0300
türkiye
istanbul
türkiye
gaziosmanpaşa
yumurta
dışkı
apartman
komşu
suç duyurusu
daire
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede iddialara göre öğretmen Özkan E. ve eşi, alt kat komşularının kendilerini rahatsız etmesi üzerine daireden taşındı. Çift taşınınca, bu kez aynı daireye aynı apartmanda oturan mühendis Deniz Kocaboğa ve eşi taşındı. Yeni taşınan çift, bir süre sonra alt komşuları tarafından bebek odasının duvarına vurularak rahatsız edildi.Komşuları ile konuşma girişiminde bulunan çift, sorunu halledemedi. Bir süre sonra da aynı apartman sakini tarafından evlerinin önüne çiğ yumurta atıldığını ve kimyasal madde döküldüğünü fark etti.Alt kat komşusunun kendilerini rahatsız ettiğini ifade eden Deniz Kocaboğa, “Yaklaşık 3 sene evvel bu daireye taşındım. Bu daireden önce tam karşı dairede oturuyordum. Bu dairede o zaman bu dairede öğretmen bir çift vardı. Onlar bu alt komşu ile problemler yaşamışlardı. Sonra onlar dayanamadılar buradan taşındılar. Bir şekilde ben geçmiş bulundum" dedi.'Güvenliğe ihtar çektim'Birçok farklı sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Kocaboğa, "İlk birkaç ay sorun yaşamadım. Taşındıktan 3 ay sonra sürekli burada güvenlik tarafından gürültü yaptığım gerekçesiyle aranmaya başlandım. Gece saat 01.00 da uyuyorum güvenlik beni arıyor siz gürültü yapıyormuşsunuz alt komşunuzdan şikayet var diye. Bu bir süre böyle devam ettikten sonra ben güvenliğe ihtar çektim. Bir daha beni aramayın bu yaptığınız doğru bir şey değil diye. Güvenlik beni aramamaya başladı” diye konuştu. 'Savcılık takipsizlik kararı verdi'Komşusunun direkt çocuğunun uyuduğu saatlerde gürültü yaptığını söyleyen Kocaboğa,"Çocuğun uyuduğu saatlerde odada aşağıdan yukarıya vurmalar, bir şeyler sürtmeler. Direkt çocuğu hedef alan gürültüler oluşmaya başladı. Bir süre bunlara da ses çıkarmamaya başladım. Artık dayanılmaz hale gelince alt kata inip konuşmaya gittim. Fakat yaygara kopardılar. Ben düzgün bir şekilde konuşmak istediğim zaman ne hakkınız var kapıya gelmeye, ne hakkınız var buraya gelmeye gibisinden. Onun ardından da bir süre sonra da saldırıları arttırmaya başladılar. İlk başlarda ayakkabılarımızda bir takım kimyasallar görmeye başladık. Sonrasında yumurta kapıya atıldı. En sonunda çocuğun bebek arabasına dışkı atılınca bize artık tak etti. Caydırıcı olsun diye oraya bir gizli kamera koydum. Amacım intikam almak değildi. Herkimse görsün bir daha da bizi rahatsız etmesin diyeydi. Buna rağmen saldırılar devam etti. Görüntüleri de savcılığa verdik. Savcılıkta 1 yıl beklettikten sonra takipsizlik kararı verdi. Bir sürü delil olmasına rağmen” dedi.'Adalet istiyorum'Kocaboğa “Huzur istiyorum. Hepimizin işi gücü var. Benden önceki komşular bunları yaşamış ve çekip gitmek zorunda kalmış. Yapanların yanına kar kalmış bu. Yapanların yanına kar kaldıkça daha cüretkar oluyorlar daha saldırgan oluyorlar. Adaletinde yerini bulmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211026/calinan-altinlarin-izini-surdu-hirsizi-yakaladi-komsumun-soru-sormamasindan-suphelendim-1050183538.html
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istanbul, türkiye, gaziosmanpaşa, yumurta, dışkı, apartman, komşu, suç duyurusu, daire

Komşusunun kapısı önüne kimyasal madde ve çiğ yumurta attı

17:13 27.12.2021 (güncellendi: 17:16 27.12.2021)
© İHAKomşunun kapısının önüne kimyasal madde ve çiğ yumurta attı
Komşunun kapısının önüne kimyasal madde ve çiğ yumurta attı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© İHA
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan çiftin kapısı önüne, apartmanda oturan komşuları tarafından çiğ yumurta ve kimyasal madde bırakıldı. Mağdur çift suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede iddialara göre öğretmen Özkan E. ve eşi, alt kat komşularının kendilerini rahatsız etmesi üzerine daireden taşındı.
Çift taşınınca, bu kez aynı daireye aynı apartmanda oturan mühendis Deniz Kocaboğa ve eşi taşındı. Yeni taşınan çift, bir süre sonra alt komşuları tarafından bebek odasının duvarına vurularak rahatsız edildi.
Komşuları ile konuşma girişiminde bulunan çift, sorunu halledemedi. Bir süre sonra da aynı apartman sakini tarafından evlerinin önüne çiğ yumurta atıldığını ve kimyasal madde döküldüğünü fark etti.
Alt kat komşusunun kendilerini rahatsız ettiğini ifade eden Deniz Kocaboğa, “Yaklaşık 3 sene evvel bu daireye taşındım. Bu daireden önce tam karşı dairede oturuyordum. Bu dairede o zaman bu dairede öğretmen bir çift vardı. Onlar bu alt komşu ile problemler yaşamışlardı. Sonra onlar dayanamadılar buradan taşındılar. Bir şekilde ben geçmiş bulundum" dedi.

'Güvenliğe ihtar çektim'

Birçok farklı sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Kocaboğa, "İlk birkaç ay sorun yaşamadım. Taşındıktan 3 ay sonra sürekli burada güvenlik tarafından gürültü yaptığım gerekçesiyle aranmaya başlandım. Gece saat 01.00 da uyuyorum güvenlik beni arıyor siz gürültü yapıyormuşsunuz alt komşunuzdan şikayet var diye. Bu bir süre böyle devam ettikten sonra ben güvenliğe ihtar çektim. Bir daha beni aramayın bu yaptığınız doğru bir şey değil diye. Güvenlik beni aramamaya başladı” diye konuştu.

'Savcılık takipsizlik kararı verdi'

Komşusunun direkt çocuğunun uyuduğu saatlerde gürültü yaptığını söyleyen Kocaboğa,"Çocuğun uyuduğu saatlerde odada aşağıdan yukarıya vurmalar, bir şeyler sürtmeler. Direkt çocuğu hedef alan gürültüler oluşmaya başladı. Bir süre bunlara da ses çıkarmamaya başladım. Artık dayanılmaz hale gelince alt kata inip konuşmaya gittim. Fakat yaygara kopardılar. Ben düzgün bir şekilde konuşmak istediğim zaman ne hakkınız var kapıya gelmeye, ne hakkınız var buraya gelmeye gibisinden. Onun ardından da bir süre sonra da saldırıları arttırmaya başladılar. İlk başlarda ayakkabılarımızda bir takım kimyasallar görmeye başladık. Sonrasında yumurta kapıya atıldı. En sonunda çocuğun bebek arabasına dışkı atılınca bize artık tak etti. Caydırıcı olsun diye oraya bir gizli kamera koydum. Amacım intikam almak değildi. Herkimse görsün bir daha da bizi rahatsız etmesin diyeydi. Buna rağmen saldırılar devam etti. Görüntüleri de savcılığa verdik. Savcılıkta 1 yıl beklettikten sonra takipsizlik kararı verdi. Bir sürü delil olmasına rağmen” dedi.

'Adalet istiyorum'

Kocaboğa “Huzur istiyorum. Hepimizin işi gücü var. Benden önceki komşular bunları yaşamış ve çekip gitmek zorunda kalmış. Yapanların yanına kar kalmış bu. Yapanların yanına kar kaldıkça daha cüretkar oluyorlar daha saldırgan oluyorlar. Adaletinde yerini bulmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.
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