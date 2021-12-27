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https://tr.sputniknews.com/20211227/malatyada-2-bin-litre-sahte-alkol-ele-gecirildi-1052171499.html
Malatya'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi
Malatya'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi
Malatya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte alkol ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T22:43+0300
2021-12-27T22:43+0300
türkiye
malatya
operasyon
sahte içki
gözaltı
jandarma
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkol imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyituşağı mahallesinde bir ikamete operasyon düzenledi.Düzenlenen operasyonda variller içerisinde 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi.1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211227/dr-uyaroglu-sahte-icki-beyin-goz-ve-bobreklere-zarar-veriyor-1052158480.html
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malatya, operasyon, sahte içki, gözaltı, jandarma

Malatya'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi

22:43 27.12.2021
© AASahte içki
Sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AA
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Malatya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte alkol ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkol imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyituşağı mahallesinde bir ikamete operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda variller içerisinde 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi.
1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
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