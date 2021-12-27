https://tr.sputniknews.com/20211227/malatyada-2-bin-litre-sahte-alkol-ele-gecirildi-1052171499.html

Malatya'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte alkol ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T22:43+0300

2021-12-27T22:43+0300

2021-12-27T22:43+0300

türkiye

malatya

operasyon

sahte içki

gözaltı

jandarma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0f/1043033640_0:50:1201:725_1920x0_80_0_0_23dfa15b07f6f820f63366a6605992eb.jpg

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkol imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyituşağı mahallesinde bir ikamete operasyon düzenledi.Düzenlenen operasyonda variller içerisinde 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi.1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211227/dr-uyaroglu-sahte-icki-beyin-goz-ve-bobreklere-zarar-veriyor-1052158480.html

türkiye

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

malatya, operasyon, sahte içki, gözaltı, jandarma