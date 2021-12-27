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https://tr.sputniknews.com/20211227/mauritiusta-petrol-sizdirarak-denize-zarar-veren-geminin-kaptanina-20-ay-hapis-cezasi--1052166928.html
Mauritius'ta petrol sızdırarak denize zarar veren geminin kaptanına 20 ay hapis cezası
Mauritius'ta petrol sızdırarak denize zarar veren geminin kaptanına 20 ay hapis cezası
Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Mauritius'da 25 Temmuz 2020'de karaya oturduktan sonra petrol sızdırarak çevreye büyük ölçüde zarar veren yük gemisinin... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T19:46+0300
2021-12-27T19:46+0300
dünya
afrika
petrol
kaptan
deniz
gemi
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25 Temmuz 2020'de Mauritius'ta mercan resifinin üzerinden geçerken karaya oturan Japon yük gemisinden yüzlerce ton akaryakıt okyanusa sızmıştı. MV Wakashio adlı gemiden yaklaşık bin ton akaryakıtın okyanusa sızması sonucu çevre felaketi yaşanmış, başta yunuslar olmak üzere onlarca deniz canlısı ölmüştü.Mauritius'taki bir mahkemede görülen davada Yargıç Ida Dookhy-Rambarun, geminin tutuklu bulunan kaptanı Hindistan uyruklu Sunil Kumar Nandeshwar ve birinci kaptanı Sri Lanka uyruklu Hitihanillage Subhoda Janendra Tilakaratna’yı 'güvenli seyrüsefer tehlikeye atmak'tan 20 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıç söz konusu kararının diğer potansiyel suçlular için 'ders olmasını' umduğunu aktardı. Kaptan Nandeshwar, gemi karaya oturmadan önce gemideki bir doğum günü partisinde alkol aldığını itiraf ederek, Mauritiuslulardan neden olduğu hasar için özür diledi. Nandeshwar ve Tilakaratna, 16 aydır tutuklu bulundukları cezaevinden 15 Ocak'ta serbest bırakılacaklar. Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada gözcü memurun doğum günü partisinde olduğu ve bunun da geminin güvenli seyrüsefer sağlayamayacağı anlamına geldiği tespit edilmişti. Gemi, nadir yaban hayatı için bir sığınak olan Pointe d'Esny'de karaya oturmuş, ekonomisi balıkçılık ve turizme bağlı olan Mauritius’a büyük zarar vermişti.
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afrika, petrol, kaptan, deniz, gemi

Mauritius'ta petrol sızdırarak denize zarar veren geminin kaptanına 20 ay hapis cezası

19:46 27.12.2021
© AFP 2021 / Daren Mauree / L'Express Maurice Mauritius’ta çevre felaketi
Mauritius’ta çevre felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / Daren Mauree / L'Express Maurice
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Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Mauritius'da 25 Temmuz 2020'de karaya oturduktan sonra petrol sızdırarak çevreye büyük ölçüde zarar veren yük gemisinin kaptanı ve ikinci kaptanı 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.
25 Temmuz 2020'de Mauritius'ta mercan resifinin üzerinden geçerken karaya oturan Japon yük gemisinden yüzlerce ton akaryakıt okyanusa sızmıştı. MV Wakashio adlı gemiden yaklaşık bin ton akaryakıtın okyanusa sızması sonucu çevre felaketi yaşanmış, başta yunuslar olmak üzere onlarca deniz canlısı ölmüştü.


Mauritius'taki bir mahkemede görülen davada Yargıç Ida Dookhy-Rambarun, geminin tutuklu bulunan kaptanı Hindistan uyruklu Sunil Kumar Nandeshwar ve birinci kaptanı Sri Lanka uyruklu Hitihanillage Subhoda Janendra Tilakaratna’yı 'güvenli seyrüsefer tehlikeye atmak'tan 20 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıç söz konusu kararının diğer potansiyel suçlular için 'ders olmasını' umduğunu aktardı.

Kaptan Nandeshwar, gemi karaya oturmadan önce gemideki bir doğum günü partisinde alkol aldığını itiraf ederek, Mauritiuslulardan neden olduğu hasar için özür diledi.
Nandeshwar ve Tilakaratna, 16 aydır tutuklu bulundukları cezaevinden 15 Ocak'ta serbest bırakılacaklar.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada gözcü memurun doğum günü partisinde olduğu ve bunun da geminin güvenli seyrüsefer sağlayamayacağı anlamına geldiği tespit edilmişti. Gemi, nadir yaban hayatı için bir sığınak olan Pointe d'Esny'de karaya oturmuş, ekonomisi balıkçılık ve turizme bağlı olan Mauritius’a büyük zarar vermişti.
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