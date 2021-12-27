https://tr.sputniknews.com/20211227/mcdonalds-cindeki-restoranlarina-egzersiz-bisikletleri-ekliyor-1052156675.html

McDonald's, Çin'deki restoranlarına egzersiz bisikletleri ekliyor

McDonald's, Çin'deki restoranlarına egzersiz bisikletleri ekliyor

Küresel fast-food zinciri McDonald's, Çin'deki şubelerine egzersiz bisikleti olarak da bilinen eliptik bisikletleri yerleştirmeye başladı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T13:59+0300

2021-12-27T13:59+0300

2021-12-27T13:59+0300

yaşam

mc donald's

çin

egzersiz

bisiklet

değişim

yenilik

fast food

fast-food

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052156767_0:0:801:451_1920x0_80_0_0_e1acb6b1da6f6cdc710b9bcae94845d9.jpg

Dünya genelinde artan obeziteye karşı çeşitli önlemler alınırken bir hamle de McDonald's'tan geldi.McDonald's Çin, ülkedeki şubelerine egzersiz bisikletleri eklemeye başladı. Egzersiz ekipmanı, yemek masalarında duvara dönük tek kişilik bisiklet olarak zemine monte edildi.Bisiklet, obeziteye karşı bir önlem ve kalori yakma yöntemi olarak görünse de, bazı kişilerin egzersiz ekipmanında eğlendiği görüldü.Bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı yorumda esprili bir şekilde, "O yemeğin yarısını yakmak için 7-9 saat o bisikletin üzerinde olmalısın" dedi.Başka bir kişi de paylaştığı yorumda, "Daha az McGuilty hissediyorum" ifadelerini kullandı.Birçok kullanıcı ise bu yeniliği Black Mirror'ın bir bölümüyle karşılaştırdı. Bu kullanıcılardan birisi, "Teşekkürler Black Mirror" yorumunda bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211222/tedarik-zinciri-krizi-patates-kizartmasini-vurdu-japonyadaki-mcdonalds-patatesleri-kuculttu-1052004391.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mc donald's, çin, egzersiz, bisiklet, değişim, yenilik, fast food, fast-food