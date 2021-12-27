https://tr.sputniknews.com/20211227/mcdonalds-cindeki-restoranlarina-egzersiz-bisikletleri-ekliyor-1052156675.html
McDonald's, Çin'deki restoranlarına egzersiz bisikletleri ekliyor
McDonald's, Çin'deki restoranlarına egzersiz bisikletleri ekliyor
Küresel fast-food zinciri McDonald's, Çin'deki şubelerine egzersiz bisikleti olarak da bilinen eliptik bisikletleri yerleştirmeye başladı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T13:59+0300
2021-12-27T13:59+0300
2021-12-27T13:59+0300
yaşam
mc donald's
çin
egzersiz
bisiklet
değişim
yenilik
fast food
fast-food
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Dünya genelinde artan obeziteye karşı çeşitli önlemler alınırken bir hamle de McDonald's'tan geldi.McDonald's Çin, ülkedeki şubelerine egzersiz bisikletleri eklemeye başladı. Egzersiz ekipmanı, yemek masalarında duvara dönük tek kişilik bisiklet olarak zemine monte edildi.Bisiklet, obeziteye karşı bir önlem ve kalori yakma yöntemi olarak görünse de, bazı kişilerin egzersiz ekipmanında eğlendiği görüldü.Bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı yorumda esprili bir şekilde, "O yemeğin yarısını yakmak için 7-9 saat o bisikletin üzerinde olmalısın" dedi.Başka bir kişi de paylaştığı yorumda, "Daha az McGuilty hissediyorum" ifadelerini kullandı.Birçok kullanıcı ise bu yeniliği Black Mirror'ın bir bölümüyle karşılaştırdı. Bu kullanıcılardan birisi, "Teşekkürler Black Mirror" yorumunda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211222/tedarik-zinciri-krizi-patates-kizartmasini-vurdu-japonyadaki-mcdonalds-patatesleri-kuculttu-1052004391.html
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mc donald's, çin, egzersiz, bisiklet, değişim, yenilik, fast food, fast-food
McDonald's, Çin'deki restoranlarına egzersiz bisikletleri ekliyor
Küresel fast-food zinciri McDonald's, Çin'deki şubelerine egzersiz bisikleti olarak da bilinen eliptik bisikletleri yerleştirmeye başladı.
Dünya genelinde artan obeziteye karşı çeşitli önlemler alınırken bir hamle de McDonald's'tan geldi.
McDonald's Çin, ülkedeki şubelerine egzersiz bisikletleri eklemeye başladı. Egzersiz ekipmanı, yemek masalarında duvara dönük tek kişilik bisiklet olarak zemine monte edildi.
Bisiklet, obeziteye karşı bir önlem ve kalori yakma yöntemi olarak görünse de, bazı kişilerin egzersiz ekipmanında eğlendiği görüldü.
Bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı yorumda esprili bir şekilde, "O yemeğin yarısını yakmak için 7-9 saat o bisikletin üzerinde olmalısın" dedi.
Başka bir kişi de paylaştığı yorumda, "Daha az McGuilty hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Birçok kullanıcı ise bu yeniliği Black Mirror'ın bir bölümüyle karşılaştırdı. Bu kullanıcılardan birisi, "Teşekkürler Black Mirror" yorumunda bulundu.