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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211227/merkez-bankasi-gunluk-kur-rakamini-acikladi-1052149385.html
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11.4373 TL olduğu açıklandı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T11:39+0300
2021-12-27T11:39+0300
2021-12-27T11:39+0300
ekonomi
merkez bankası
kur korumalı tl mevduat
euro
dolar
döviz kuru
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından dolar alışta 11.4373 TL ve satışta ise 11.4579 TL, euro ise alışta 12.9579 TL, satışta ise 12.9812 TL olarak açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211225/bakan-nebati-fiyatlar-asagi-hizli-inecek-yoksa-geliyor-gelmekte-olan-hazine-ve-maliyenin-sopasi-1052103039.html
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merkez bankası, kur korumalı tl mevduat, euro, dolar, döviz kuru
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11.4373 TL olduğu açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.
Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından dolar alışta 11.4373 TL ve satışta ise 11.4579 TL, euro ise alışta 12.9579 TL, satışta ise 12.9812 TL olarak açıklandı.