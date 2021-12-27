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https://tr.sputniknews.com/20211227/mersinde-10-gunde-sahte-ickiden-6-kisi-yasamini-yitirdi-1052157195.html
Mersin'de 10 günde sahte içkiden 6 kişi yaşamını yitirdi
Mersin'de 10 günde sahte içkiden 6 kişi yaşamını yitirdi
Mersin'de son 10 günde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle 6 kişi hayatını kaybetti. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T14:17+0300
2021-12-27T14:17+0300
2021-12-27T14:17+0300
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Yenişehir ilçesinde U.Ö., G.Y. ve İ.K., Toroslar ilçesinde B.B. ile Tarsus ilçesinde M.E.A. , sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanelerde son 10 günde yaşamını yitirdi.Mut ilçesinde S.E. (68) evinde ölü bulundu. S.E'nin de sahte içkiden zehirlendiğinden şüpheleniliyor.Bu arada kentteki hastanelerde 8 kişinin tedavisinin sürdüğü, 7 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.Daha önce 4 kişi yaşamını yitirmiştiMersin'in Toroslar, Mezitli, Mut ve Silifke ilçelerinde bu ay içinde sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 4 kişi hayatını kaybetmişti.Böylece kentteki hastanelerde tedavi gören 5 kişi ile Mut ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirmesiyle Mersin'de aralık ayında sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211226/araclarinda-520-kilo-etil-alkol-ele-gecirilen-3-kisi-tutuklandi-1052118247.html
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Mersin'de 10 günde sahte içkiden 6 kişi yaşamını yitirdi
Mersin'de son 10 günde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle 6 kişi hayatını kaybetti.
Yenişehir ilçesinde U.Ö., G.Y. ve İ.K., Toroslar ilçesinde B.B. ile Tarsus ilçesinde M.E.A. , sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanelerde son 10 günde yaşamını yitirdi.
Mut ilçesinde S.E. (68) evinde ölü bulundu. S.E'nin de sahte içkiden
zehirlendiğinden şüpheleniliyor.
Bu arada
kentteki hastanelerde 8 kişinin tedavisinin sürdüğü, 7 kişinin taburcu edildiği öğrenildi. Daha önce 4 kişi yaşamını yitirmişti
Mersin'in Toroslar, Mezitli, Mut ve Silifke ilçelerinde bu ay içinde sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Böylece kentteki
hastanelerde tedavi gören 5 kişi ile Mut ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirmesiyle Mersin'de aralık ayında sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.