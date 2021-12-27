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Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında hava nasıl olacak?
© AAİstanbul, yağmur, sağanak
© AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya’nın doğu kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 19°C
Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
MANİSA 8°C, 18°C
Çok bulutlu
Çok bulutlu
MUĞLA 6°C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 11°C, 18°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
HATAY 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu