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https://tr.sputniknews.com/20211227/meteoroloji-acikladi-yilbasinda-hava-nasil-olacak-1052145913.html
Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T08:14+0300
2021-12-27T08:14+0300
türkiye
yılbaşı
hava durumu
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya’nın doğu kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıKOCAELİ 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutluEgeParçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 11°C, 19°CÇok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlıMANİSA 8°C, 18°CÇok bulutluMUĞLA 6°C, 14°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 11°C, 18°CÇok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlıHATAY 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutluISPARTA 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 0°C, 8°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI -2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıESKİŞEHİR 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKONYA -2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
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yılbaşı, hava durumu, meteoroloji

Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında hava nasıl olacak?

08:14 27.12.2021
© AAİstanbul, yağmur, sağanak
İstanbul, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya’nın doğu kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 19°C
Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
MANİSA 8°C, 18°C
Çok bulutlu
MUĞLA 6°C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 11°C, 18°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
HATAY 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
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