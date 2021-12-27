https://tr.sputniknews.com/20211227/metroda-kadin-yolcuya-bicak-cekip-hakaret-eden-zanlinin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1052162776.html

Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden zanlının tutukluluk halinin devamına karar verildi

Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden zanlının tutukluluk halinin devamına karar verildi

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüpheli Emrah Y'nin tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T16:46+0300

2021-12-27T16:46+0300

2021-12-27T16:46+0300

türkiye

kadına şiddet

metro

haberler

bıçak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051120701_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_1f45e7bb3fda3365df8fd1688d414e07.jpg

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Kasım'da, Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla tartıştığı kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanan şüpheli Emrah Y. hakkındaki soruşturma sürüyor.Soruşturmayı yürüten savcılık, aylık tutukluluk incelemesi için şüpheli Emrah Y'nin bu halinin devamına karar verilmesi talebiyle dosyayı nöbetçi hakimliğe gönderdi.Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği de duruşma yaparak Emrah Y'nin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla beyanını aldı.Eski savunmalarının tekrar eden Emrah Y., "Yaptığım olaydan pişmanım. Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.Hakimlik, Emrah Y'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunmasını ve kaçma şüphesinin olmasını göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.Ne olmuştu?Şüpheli Emrah Y., 24 Kasım'da Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle 25 Kasım'da gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.Olayda mağdur olan Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı şüpheli Emrah Y'den şikayetçi olmuştu.Öte yandan şüphelinin Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince 3 Mayıs 2018 tarihinde "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilmişti.Bu suçtan 7 Mart 2019'da tutuklanan şüpheli Emrah Y., 26 Aralık 2021'de tahliye olması gerekirken, iyi hali göz önünde bulundurularak 29 Haziran 2020'den itibaren koşullu salıverilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211125/kadikoy-tavsantepe-metrosunda-kadin-yolcuya-bicak-cekip-tehdit-ve-hakaret-eden-zanli-tutuklandi-1051146458.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadına şiddet, metro, haberler, bıçak