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https://tr.sputniknews.com/20211227/metroda-kadin-yolcuya-bicak-cekip-hakaret-eden-zanlinin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1052162776.html
Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden zanlının tutukluluk halinin devamına karar verildi
Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden zanlının tutukluluk halinin devamına karar verildi
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüpheli Emrah Y'nin tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T16:46+0300
2021-12-27T16:46+0300
türkiye
kadına şiddet
metro
haberler
bıçak
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Kasım'da, Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla tartıştığı kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanan şüpheli Emrah Y. hakkındaki soruşturma sürüyor.Soruşturmayı yürüten savcılık, aylık tutukluluk incelemesi için şüpheli Emrah Y'nin bu halinin devamına karar verilmesi talebiyle dosyayı nöbetçi hakimliğe gönderdi.Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği de duruşma yaparak Emrah Y'nin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla beyanını aldı.Eski savunmalarının tekrar eden Emrah Y., "Yaptığım olaydan pişmanım. Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.Hakimlik, Emrah Y'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunmasını ve kaçma şüphesinin olmasını göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.Ne olmuştu?Şüpheli Emrah Y., 24 Kasım'da Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle 25 Kasım'da gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.Olayda mağdur olan Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı şüpheli Emrah Y'den şikayetçi olmuştu.Öte yandan şüphelinin Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince 3 Mayıs 2018 tarihinde "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilmişti.Bu suçtan 7 Mart 2019'da tutuklanan şüpheli Emrah Y., 26 Aralık 2021'de tahliye olması gerekirken, iyi hali göz önünde bulundurularak 29 Haziran 2020'den itibaren koşullu salıverilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211125/kadikoy-tavsantepe-metrosunda-kadin-yolcuya-bicak-cekip-tehdit-ve-hakaret-eden-zanli-tutuklandi-1051146458.html
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kadına şiddet, metro, haberler, bıçak

Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden zanlının tutukluluk halinin devamına karar verildi

16:46 27.12.2021
© İHAmetro
metro - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© İHA
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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüpheli Emrah Y'nin tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Kasım'da, Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla tartıştığı kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanan şüpheli Emrah Y. hakkındaki soruşturma sürüyor.
Soruşturmayı yürüten savcılık, aylık tutukluluk incelemesi için şüpheli Emrah Y'nin bu halinin devamına karar verilmesi talebiyle dosyayı nöbetçi hakimliğe gönderdi.
Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği de duruşma yaparak Emrah Y'nin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla beyanını aldı.
Eski savunmalarının tekrar eden Emrah Y., "Yaptığım olaydan pişmanım. Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.
Hakimlik, Emrah Y'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunmasını ve kaçma şüphesinin olmasını göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
metro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
TÜRKİYE
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden zanlı tutuklandı
25 Kasım, 15:41

Ne olmuştu?

Şüpheli Emrah Y., 24 Kasım'da Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle 25 Kasım'da gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.
Olayda mağdur olan Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı şüpheli Emrah Y'den şikayetçi olmuştu.
Öte yandan şüphelinin Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince 3 Mayıs 2018 tarihinde "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilmişti.
Bu suçtan 7 Mart 2019'da tutuklanan şüpheli Emrah Y., 26 Aralık 2021'de tahliye olması gerekirken, iyi hali göz önünde bulundurularak 29 Haziran 2020'den itibaren koşullu salıverilmişti.
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