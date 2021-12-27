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https://tr.sputniknews.com/20211227/migrostan-fiyat-indirimi-aciklamasi-5-litrelik-aycicek-yagi-109-tlye-dusmus-olarak-satiliyor-1052152248.html
Migros'tan fiyat indirimi açıklaması: '5 litrelik ayçiçek yağı 109 TL’ye düşmüş olarak satılıyor'
Migros'tan fiyat indirimi açıklaması: '5 litrelik ayçiçek yağı 109 TL’ye düşmüş olarak satılıyor'
Migros, üreticilerle yaptıkları görüşmeler sonrasında bazı ürünlerin fiyatlarında indirime gittiklerini bildirdi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T12:44+0300
2021-12-27T12:44+0300
türkiye
indirim
ayçiçek yağı
migros
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Migros, üreticilerle görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığı duyurdu.Konuya ilişkin Migros’tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçek yağı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli, Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL’den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL’den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL’den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL’den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL’den, Migros bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24’lü tuvalet kağıdı 59,90 TL’den satılmaktadır."İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsünün netleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacağı kaydedildi. Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilmesi durumunda indirimlerin daha da etkinleşeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Migros’ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211225/sok-marketler-doviz-kurlarindaki-dususun-ardindan-satis-fiyatlarini-dusurdugun-acikladi-1052106743.html
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indirim, ayçiçek yağı, migros

Migros'tan fiyat indirimi açıklaması: '5 litrelik ayçiçek yağı 109 TL’ye düşmüş olarak satılıyor'

12:44 27.12.2021
© AAMigros
Migros - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AA
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Migros, üreticilerle yaptıkları görüşmeler sonrasında bazı ürünlerin fiyatlarında indirime gittiklerini bildirdi.
Migros, üreticilerle görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığı duyurdu.
Konuya ilişkin Migros’tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı.
Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçek yağı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli, Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL’den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL’den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL’den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL’den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL’den, Migros bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24’lü tuvalet kağıdı 59,90 TL’den satılmaktadır."
İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsünün netleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacağı kaydedildi.
Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilmesi durumunda indirimlerin daha da etkinleşeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Migros’ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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