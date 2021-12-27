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Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru
Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru
Milli yüzücü Emre Sakçı, 24.95'lik derecesiyle 50 metre kurbağalamada 12 yıllık Dünya Kısa Kulvar rekorunu kırdı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T18:18+0300
2021-12-27T18:18+0300
2021-12-27T18:46+0300
spor
dünya rekoru
emre sakçı
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Milli yüzücü Emre Sakçı, Gaziantep Şehitkamil Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’da 50 metre kurbağalamada 24.95’lik derecesiyle, dünya kısa kulvar rekorunu kırdı. Sakçı, bu mesafede 25 saniyenin altına inmeyi başaran ilk sporcu olarak tarihe geçti.
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dünya rekoru, emre sakçı
Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru 18:18 27.12.2021 (güncellendi: 18:46 27.12.2021)
Milli yüzücü Emre Sakçı, 24.95'lik derecesiyle 50 metre kurbağalamada 12 yıllık Dünya Kısa Kulvar rekorunu kırdı.
Milli yüzücü
Emre Sakçı, Gaziantep Şehitkamil Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’da 50 metre kurbağalamada 24.95’lik derecesiyle, dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.
Sakçı, bu mesafede 25 saniyenin altına inmeyi başaran ilk sporcu olarak tarihe geçti.