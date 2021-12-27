https://tr.sputniknews.com/20211227/mu-tunc-genclerimizi-suraya-imzani-at-seni-influencer-yapacagiz-diye-avliyorlar-1052154558.html

Mu Tunç: Gençlerimizi 'Şuraya imzanı at, seni influencer yapacağız' diye avlıyorlar

Mu Tunç: Gençlerimizi 'Şuraya imzanı at, seni influencer yapacağız' diye avlıyorlar

“Manipülasyonla kendini ünlü yapan insanlar ortaya çıkmaya başladı. Sahte izlenmelerle, sahte sanatçılar yaratılabiliyor” diye konuşan yönetmen Mu Tunç... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T13:23+0300

2021-12-27T13:23+0300

2021-12-27T13:29+0300

influencer

görüş

yönetmen

punk rock

mu tunç

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Birçok global markanın reklam ve dijital pazarlama kampanyalarını yöneten; Türkiye’nin ilk punk filmi Arada’nın yönetmeni Mu Tunç, okurlarıyla deneyimlerini paylaştığı Genç Rönesans adlı kitabıyla Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nın stüdyo konuğu oldu.Dijital film yaratıcıları, YouTuber’lar, TikTok, Instagram fenomenlerinin dijital her türlü eserinin telifine karşı gelişebilecek tehditlere hazırlıklı olmaları için yol gösterici bir eser olarak yazdığı, GENÇ RÖNESANS’ı dijital yaratıcıların hayatta kalma rehberi olarak tanımlayan Mu Tunç, “Gençlerimizi, ‘Şuraya imzanı at, seni influencer yapacağız’ diye avlıyorlar” şeklinde konuştu.‘Bunun arkasında San Francisco’daki bir zeka yok, bunu Avcılar’daki çocuk yapıyor’Tunç, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211129/okan-bayulgen-influencerlar-ile-erotoman-iliski-yasiyoruz-1051238774.html

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2021

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

influencer, yönetmen, punk rock, mu tunç