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https://tr.sputniknews.com/20211227/mu-tunc-genclerimizi-suraya-imzani-at-seni-influencer-yapacagiz-diye-avliyorlar-1052154558.html
Mu Tunç: Gençlerimizi 'Şuraya imzanı at, seni influencer yapacağız' diye avlıyorlar
Mu Tunç: Gençlerimizi 'Şuraya imzanı at, seni influencer yapacağız' diye avlıyorlar
“Manipülasyonla kendini ünlü yapan insanlar ortaya çıkmaya başladı. Sahte izlenmelerle, sahte sanatçılar yaratılabiliyor” diye konuşan yönetmen Mu Tunç... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T13:23+0300
2021-12-27T13:29+0300
influencer
görüş
yönetmen
punk rock
mu tunç
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Birçok global markanın reklam ve dijital pazarlama kampanyalarını yöneten; Türkiye’nin ilk punk filmi Arada’nın yönetmeni Mu Tunç, okurlarıyla deneyimlerini paylaştığı Genç Rönesans adlı kitabıyla Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nın stüdyo konuğu oldu.Dijital film yaratıcıları, YouTuber’lar, TikTok, Instagram fenomenlerinin dijital her türlü eserinin telifine karşı gelişebilecek tehditlere hazırlıklı olmaları için yol gösterici bir eser olarak yazdığı, GENÇ RÖNESANS’ı dijital yaratıcıların hayatta kalma rehberi olarak tanımlayan Mu Tunç, “Gençlerimizi, ‘Şuraya imzanı at, seni influencer yapacağız’ diye avlıyorlar” şeklinde konuştu.‘Bunun arkasında San Francisco’daki bir zeka yok, bunu Avcılar’daki çocuk yapıyor’Tunç, şöyle devam etti:
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Serhat Sarısözen
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influencer, yönetmen, punk rock, mu tunç

Mu Tunç: Gençlerimizi 'Şuraya imzanı at, seni influencer yapacağız' diye avlıyorlar

13:23 27.12.2021 (güncellendi: 13:29 27.12.2021)
© Jiyan KızılboğaYönetmen Mu Tunç
Yönetmen Mu Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Jiyan Kızılboğa
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Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
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“Manipülasyonla kendini ünlü yapan insanlar ortaya çıkmaya başladı. Sahte izlenmelerle, sahte sanatçılar yaratılabiliyor” diye konuşan yönetmen Mu Tunç, “Gençlerimizi ‘Şuraya imzanı at, seni influencer yapacağız’ diye avlıyorlar” dedi.
Birçok global markanın reklam ve dijital pazarlama kampanyalarını yöneten; Türkiye’nin ilk punk filmi Arada’nın yönetmeni Mu Tunç, okurlarıyla deneyimlerini paylaştığı Genç Rönesans adlı kitabıyla Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nın stüdyo konuğu oldu.
Dijital film yaratıcıları, YouTuber’lar, TikTok, Instagram fenomenlerinin dijital her türlü eserinin telifine karşı gelişebilecek tehditlere hazırlıklı olmaları için yol gösterici bir eser olarak yazdığı, GENÇ RÖNESANS’ı dijital yaratıcıların hayatta kalma rehberi olarak tanımlayan Mu Tunç, “Gençlerimizi, ‘Şuraya imzanı at, seni influencer yapacağız’ diye avlıyorlar” şeklinde konuştu.

‘Bunun arkasında San Francisco’daki bir zeka yok, bunu Avcılar’daki çocuk yapıyor’

Tunç, şöyle devam etti:
“Dijital, kendini değiştiren bir dünya. Şu an popüler olan bir çok platform önümüzdeki beş sene içinde popüler olmayabilir. Facebook, ismini değiştirmek zorunda kaldı. Dijitalleşen platformlarla birlikte kötü bir üst jenerasyon grubu gelişti. Bunlar, gençlerin önünü açıyormuş gibi kendilerini lanse ediyor ama aslında gençlerin önünü kapatıyorlar. Gençler, sadece bilgi ile onların karşısında durabilirler.
Manipülasyonla kendini ünlü yapan insanlar ortaya çıkmaya başladı. Bunların hepsi ‘fake view’. Dijital kültürün önündeki en büyük engellerden biri bu. Sahte izlenmelerle, sahte sanatçılar yaratılabiliyor. Popüler olduğunu zannediyorsunuz ama aslında popüler değil. Milyonlar izlemiş gibi gösteriyorlar ama aslında yüzde 80’i fake. Bunun arkasında San Francisco’daki bir zeka yok, Avcılar’daki çocuk yapıyor bunu.”
Okan Bayülgen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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Okan Bayülgen: Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz
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