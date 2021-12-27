https://tr.sputniknews.com/20211227/nato-rusya-ile-buyuk-olcekli-silahli-catismaya-hazirlaniyor-1052168037.html

‘NATO, Rusya ile büyük ölçekli silahlı çatışmaya hazırlanıyor’

‘NATO, Rusya ile büyük ölçekli silahlı çatışmaya hazırlanıyor’

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Moskova'da akreditasyonu olan askeri ataşeler ve yabancı ülkelerin büyükelçilik temsilcileri için düzenlenen... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T20:39+0300

2021-12-27T20:39+0300

2021-12-27T20:39+0300

dünya

rusya

nato

aleksandr fomin

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Aleksandr Fomin, “NATO’nun askeri yapısı, tamamıyla Rusya ile yoğunluk derecesi yüksek, büyük ölçekli bir silahlı çatışmaya hazırlanmaya yönlendirildi” diye konuştu.NATO’nun 2019 tarihli askeri stratejisini örnek vererek İttifakın son yıllardaki doktrin belgelerinde Rusya'nın ‘herhangi bir kelime oyunu olmaksızın, ittifakın güvenliğine yönelik ana tehdit kaynağı olarak’ tanımlandığını vurgulayan Fomin, bununla birlikte ‘Roma Deklarasyonu'nun hala yürürlükte kaldığını’ kaydetti.Rus komutan, “Roma Deklarasyonu'nda özellikle de Rusya ve NATO’nun birbirilerini düşman olarak görmedikleri belirlendi ve bu çizgi, Lizbon'da 2010’da yapılan Rusya-NATO Konseyi’nin zirvesinde teyit edildi” vurgusunu yaptı.

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rusya, nato, aleksandr fomin