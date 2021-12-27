https://tr.sputniknews.com/20211227/netflixin-yeni-yilda-ceolarina-kac-para-odeyecegi-belli-oldu-1052167541.html

Netflix'in yeni yılda CEO'larına kaç para ödeyeceği belli oldu

Netflix'in yeni yılda CEO'larına kaç para ödeyeceği belli oldu

Dünyaca ünlü dijital yayın platformu Netlix'in yönetim kurulunun ücretlerini belirleyen komite yıllık maaşları belli oldu. Yayın şirketinin artan başarısında... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T20:08+0300

2021-12-27T20:08+0300

2021-12-27T20:08+0300

türkiye

netflix

yayın

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Dijital yayın platformu Netflix'in yönetim kurulunun ücretlerini belirleyen komite yıllık maaşları ve hisse senedi opsiyonlarını açıkladı. Hisse senedi opsiyonu sözleşmeleri, hisse senedini kullanım fiyatından alma veya satma hakkını geçerlilik süresi doluncaya kadar sahibine tanıyor.Buna göre şirketin CEO'ları Reed Hastings ve Ted Sarandos 2022'de sırasıyla 34 milyon dolar (yaklaşık 388 milyon TL) ve 40 milyon dolar (yaklaşık 456 milyon TL) kazanacak.Independent Türkçe'nin haberine göre Netflix üst düzey yöneticilerinin alacağı ücretleri önceden açıklayan birkaç şirketten biri. Yüksek yönetici maaşları Netflix de dahil olmak üzere son yıllarda medya ve eğlence şirketlerinin hissedarları için önemli bir konu haline geldi.Halka açık şirketlerin en yüksek maaşlı 5 yöneticisinin aldığı ücretler yıllık vekaletnamelerde açıklanıyor. Netflix gibi düzenli bir takvim yılında faaliyet gösteren şirketler için bu belgeler ilkbaharda çıkıyor.Ancak Netflix miktarları önceden açıklayan az sayıda şirketten biri ve hisse opsiyonları yıl boyunca her ay veriliyor.Netflix, Hastings'in paketinin 650 bin dolar (yaklaşık 7.5 milyon TL) maaş geliri ve yıllık hisse senedi opsiyonu tahsili için 34 milyon dolar içerdiğini söyledi. 2020 yazında eş CEO olarak atanan baş içerik sorumlusu Sarandos ise 20 milyon dolar (yaklaşık 228 milyon TL) maaştan, 20 milyon dolar da hisse senedinden kazanacak.Netflix bu yıl Squid Game, Bridgerton, Hellbound, La Casa de Papel gibi dizilerle tüm dünyada büyük yankı uyandırmış ve pek çok yeni üye kazanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211216/netflixten-neymar-belgeseli-mukemmel-kaos-1051827739.html

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