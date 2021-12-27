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Ocak-Kasım döneminde Rusya’dan Türkiye’ye 4.5 milyondan fazla turist geldi
Ocak-Kasım döneminde Rusya’dan Türkiye’ye 4.5 milyondan fazla turist geldi
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde Rusya’dan Türkiye’ye 4.5 milyondan fazla turist geldi. Kasım ayında gelen Rus turist sayısı... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T15:34+0300
2021-12-27T15:34+0300
yaşam
rusya
türkiye
turizm
turist
seyahat
ziyaret
yabancı
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Türkiye’yi Ocak-Kasım döneminde 4 milyon 555 bin 47 Rus turist ziyaret etti. Kasım ayında Rusya’dan gelen turist sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 11 artışla 192 bin 809 oldu.Kasım ayında ülkeye gelen toplam turist sayısı ise 1.76 milyon olarak kayda geçti. Ocak-Kasım dönemindeki yabancı turist sayısı 22.8 milyon olurken, bu sayı geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 90 daha fazla, ancak pandemi öncesindeki 2019 yılındakinden yüzde 71 daha az.Rusya, Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke olarak liderliğini koruyor. Rus turistlerin yabancı turistlerin yüzde 20’sini oluşturuyor. İkinci sırada 2.89 milyon turistle Almanya, 2 milyon turistle Ukrayna yer alıyor.Diğer yandan Rusya ile Türkiye arasındaki turist akışı hala pandemi öncesi dönemin rakamlarını yakalayamadı. 11 ayda kaydedilen Rus turist sayısı söz konusu dönemdekinden yüzde 34 daha az. Pandemi öncesinde aynı dönemde Türkiye 6.8 milyon Rus turisti ağırlamıştı.Yabancı turistler Ocak-Kasım döneminde en çok Antalya’yı tercih etti. İstanbul, Edirne, Muğla ve İzmir de tercih edilen diğer kentler oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211220/turkiye-otelciler-federasyonu-tldeki-dusus-rusyadan-turist-akisini-etkilemez--1051932249.html
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rusya, türkiye, turizm, turist, seyahat, ziyaret, yabancı

Ocak-Kasım döneminde Rusya’dan Türkiye’ye 4.5 milyondan fazla turist geldi

15:34 27.12.2021
© Sputnik / Онур Озовали / Fotoğraf bankasına girTurist, Rus turist, Ayasofya
Turist, Rus turist, Ayasofya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Онур Озовали
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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde Rusya’dan Türkiye’ye 4.5 milyondan fazla turist geldi. Kasım ayında gelen Rus turist sayısı ise yaklaşık 193 bin oldu.
Türkiye’yi Ocak-Kasım döneminde 4 milyon 555 bin 47 Rus turist ziyaret etti. Kasım ayında Rusya’dan gelen turist sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 11 artışla 192 bin 809 oldu.
Kasım ayında ülkeye gelen toplam turist sayısı ise 1.76 milyon olarak kayda geçti. Ocak-Kasım dönemindeki yabancı turist sayısı 22.8 milyon olurken, bu sayı geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 90 daha fazla, ancak pandemi öncesindeki 2019 yılındakinden yüzde 71 daha az.
Rusya, Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke olarak liderliğini koruyor. Rus turistlerin yabancı turistlerin yüzde 20’sini oluşturuyor. İkinci sırada 2.89 milyon turistle Almanya, 2 milyon turistle Ukrayna yer alıyor.
Diğer yandan Rusya ile Türkiye arasındaki turist akışı hala pandemi öncesi dönemin rakamlarını yakalayamadı. 11 ayda kaydedilen Rus turist sayısı söz konusu dönemdekinden yüzde 34 daha az. Pandemi öncesinde aynı dönemde Türkiye 6.8 milyon Rus turisti ağırlamıştı.
Yabancı turistler Ocak-Kasım döneminde en çok Antalya’yı tercih etti. İstanbul, Edirne, Muğla ve İzmir de tercih edilen diğer kentler oldu.
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