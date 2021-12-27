Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211227/orc-anketi-2021in-en-basarili-belediye-baskani-ibb-baskani-ekrem-imamoglu-1052167702.html
ORC anketi: 2021’in en başarılı belediye başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ORC anketi: 2021’in en başarılı belediye başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ORC Araştırma, 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T20:17+0300
2021-12-27T20:19+0300
türkiye
izmir
sivas
anket
tanju özcan
ekrem imamoğlu
muhittin böcek
orc araştırma şirketi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052116739_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_154a292319b1f2e97a8e124fbd52c6b5.jpg
ORC Araştırma Şirketi, 02 - 21 Aralık 2021 tarihleri arasında, gerçekleştirdiği 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını yayımladı. Araştırma toplam 20 bin 186 kişinin katılımıyla gerçekleşti.2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları başlığında ilk sırayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı. İmamoğlu’nu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek izledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede dördüncü sırada.2021 yılının en başarılı il belediye başkanları sıralamasının zirvede ise Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin var. Göçmen karşıtı politikalarıyla sık sık gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da listede dördüncü sırada yer aldı. 2021 yılının en başarılı milletvekilleri anketinde zirvede yer alan isim ise CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır. Listede dört CHP’li ve dört AK Partlili isim bulunuyor. İYİ Parti ve MHP’den de birer vekil ile sıralamada yerini aldı.
türkiye
izmir
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052116739_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_4be6c4e320d3af61de62c09926bf4fe6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, sivas, anket, tanju özcan, ekrem imamoğlu, muhittin böcek, orc araştırma şirketi

ORC anketi: 2021’in en başarılı belediye başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

20:17 27.12.2021 (güncellendi: 20:19 27.12.2021)
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© İBB
Abone ol
ORC Araştırma, 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birinci sırada yer aldı.
ORC Araştırma Şirketi, 02 - 21 Aralık 2021 tarihleri arasında, gerçekleştirdiği 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını yayımladı. Araştırma toplam 20 bin 186 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları başlığında ilk sırayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı. İmamoğlu’nu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek izledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede dördüncü sırada.

2021 yılının en başarılı il belediye başkanları sıralamasının zirvede ise Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin var. Göçmen karşıtı politikalarıyla sık sık gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da listede dördüncü sırada yer aldı.

2021 yılının en başarılı milletvekilleri anketinde zirvede yer alan isim ise CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır. Listede dört CHP’li ve dört AK Partlili isim bulunuyor. İYİ Parti ve MHP’den de birer vekil ile sıralamada yerini aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:39‘NATO, Rusya ile büyük ölçekli silahlı çatışmaya hazırlanıyor’
20:23Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi, 157 kişi hayatını kaybetti
20:17ORC anketi: 2021’in en başarılı belediye başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
20:15Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle 15 maç iptal edildi
20:08Netflix'in yeni yılda CEO'larına kaç para ödeyeceği belli oldu
20:06Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
20:00BDDK'dan 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu
19:46Mauritius'ta petrol sızdırarak denize zarar veren geminin kaptanına 20 ay hapis cezası
19:4615 Temmuz'da Ömer Halisdemir tarafından vurulan Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi tutuklandı
19:31Polonya Cumhurbaşkanı Duda tartışmalı medya yasasını veto etti
19:19Rusya, ABD ve Yemen'den gazeteciler, RT'nin uluslararası savaş muhabirleri ödülüne layık görüldü
19:14Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı
19:11Şoygu: Neo-faşistler Kırım'a girseydi, çıkan 'yangını' tüm dünya söndüremezdi
18:58Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı
18:58Çin yabancı yatırım yasağı listesini kısalttı
18:46Mahkemeden Facebook ve WhatsApp kararı: Rekabet Kurumu haklı bulundu
18:34Sağlık Bakanı Koca İtalyan mevkidaşı ile görüştü
18:26Hint uzman: Delmicron diye bir varyant yok
18:18Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru
18:07UND: Türk polisi, Macaristan'da Türk tırlarını kaçak göçmenlerden koruyacak