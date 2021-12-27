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ORC anketi: 2021’in en başarılı belediye başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
20:17 27.12.2021 (güncellendi: 20:19 27.12.2021)
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
© İBB
ORC Araştırma, 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birinci sırada yer aldı.
ORC Araştırma Şirketi, 02 - 21 Aralık 2021 tarihleri arasında, gerçekleştirdiği 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını yayımladı. Araştırma toplam 20 bin 186 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları başlığında ilk sırayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı. İmamoğlu’nu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek izledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede dördüncü sırada.
2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları başlığında ilk sırayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı. İmamoğlu’nu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek izledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede dördüncü sırada.
2021'İN EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI@ekrem_imamoglu @FatmaSahin @BocekMuhittin @mansuryavas06 @SecerVahap pic.twitter.com/Z0yZqPthoR— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) December 27, 2021
2021 yılının en başarılı il belediye başkanları sıralamasının zirvede ise Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin var. Göçmen karşıtı politikalarıyla sık sık gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da listede dördüncü sırada yer aldı.
2021 yılının en başarılı milletvekilleri anketinde zirvede yer alan isim ise CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır. Listede dört CHP’li ve dört AK Partlili isim bulunuyor. İYİ Parti ve MHP’den de birer vekil ile sıralamada yerini aldı.
2021 yılının en başarılı milletvekilleri anketinde zirvede yer alan isim ise CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır. Listede dört CHP’li ve dört AK Partlili isim bulunuyor. İYİ Parti ve MHP’den de birer vekil ile sıralamada yerini aldı.