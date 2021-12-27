https://tr.sputniknews.com/20211227/otomobil-hoparlorunden-uyusturucu-cikti-1052166168.html

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Denizli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine kent girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T19:14+0300

2021-12-27T19:14+0300

2021-12-27T19:27+0300

türkiye

denizli

uyuşturucu

otomobil

hoparlör

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu taşıdığı belirlenen ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, polis ekipleri tarafından Akhan Mahallesi'nde durduruldu.Narkotik köpeği ile arama yapıldıOtomobil içindeki iki kişi gözaltına alınırken, narkotik köpeği "İsko" ile arama yapıldı.İsko'nun otomobilin bagajında yaptığı aramada hoparlörün içine gizlenmiş 43 gram eroin ile 485 gram esrar maddesi bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

türkiye

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denizli, uyuşturucu, otomobil, hoparlör