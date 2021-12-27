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Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı
Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı
Denizli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine kent girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T19:14+0300
2021-12-27T19:27+0300
türkiye
denizli
uyuşturucu
otomobil
hoparlör
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu taşıdığı belirlenen ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, polis ekipleri tarafından Akhan Mahallesi'nde durduruldu.Narkotik köpeği ile arama yapıldıOtomobil içindeki iki kişi gözaltına alınırken, narkotik köpeği "İsko" ile arama yapıldı.İsko'nun otomobilin bagajında yaptığı aramada hoparlörün içine gizlenmiş 43 gram eroin ile 485 gram esrar maddesi bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
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denizli, uyuşturucu, otomobil, hoparlör

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

19:14 27.12.2021 (güncellendi: 19:27 27.12.2021)
© DHAHoparlörden uyuşturucu çıktı
Hoparlörden uyuşturucu çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© DHA
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Denizli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine kent girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada hoparlöre gizlenmiş 43 gram eroin ile 485 gram esrar ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu taşıdığı belirlenen ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, polis ekipleri tarafından Akhan Mahallesi'nde durduruldu.

Narkotik köpeği ile arama yapıldı

Otomobil içindeki iki kişi gözaltına alınırken, narkotik köpeği "İsko" ile arama yapıldı.
İsko'nun otomobilin bagajında yaptığı aramada hoparlörün içine gizlenmiş 43 gram eroin ile 485 gram esrar maddesi bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
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