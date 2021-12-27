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https://tr.sputniknews.com/20211227/papa-francis-bir-evlilikteki-uc-kilit-ifadeyi-acikladi-1052160706.html
Papa Francis bir evlilikteki üç kilit ifadeyi açıkladı
Papa Francis bir evlilikteki üç kilit ifadeyi açıkladı
Kovid-19 pandemisinin getirdiği karantinalar nedeniyle aile için sorunların arttığını hatırlatan Katoliklerin dini lideri Papa Francis evli çiftlere bu konuda... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T16:00+0300
2021-12-27T16:01+0300
papa francis
dünya
çocuk
evlilik
pandemi
koronavirüs
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Katolik aleminin kutsal bir gün sebebiyle evli çiftler için mektup kaleme alan ruhani lideri Papa Francis karantinalar nedeniyle ailelerin birbiriyle her zamankinden fazla zaman geçirmek durumunda kaldığını, önceden sorun olmayanların bu dönemde mesele edildiğini, hatta bazı evliliklerin bittiğini yazdı. Ayrılıkların özellikle çocuklar üzerinde büyük etki bıraktığı konusunda uyaran Papa Francis bu sebeple, ayrılığın eşiğindeki çiftlere zorlukların üstesinden gelmeye çalışma öğüdü verdi. Affetmenin her yarayı iyileştirdiğini söyleyen Papa Francis, bir evlilikte eşlerin kullanması gerektiği üç kilit ifadeyi de mektubuna ekledi: "Lütfen, teşekkür ederim ve özür dilerim." İtalya'daki doğum oranı Papa'ya göre bir trajediÖte yandan Papa çocuk sayısından da memnun değil. Vatikan’da bulunan Aziz Petrus Bazilikası’nda dün gerçekleştirdiği haftalık konuşmasında İtalya’nın doğum oranlarına değinen Papa, çok sayıda insanın çocuk sahibi olmak istemediğini ya da tek çocukta kaldıklarını söyleyerek bu durumun İtalya için bir 'trajedi' olduğunu vurguladı. Ulusal İstatistik Ofisi, ülkede geçen yıl gerçekleşen doğumların 1861’den beri en düşük seviyede olduğuna ve bu rakamın son 12 yıldır giderek düştüğünü açıkladı. İtalya’da son sayımına göre nüfus 59.3 milyon olarak kayıtlara geçti.
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papa francis, çocuk, evlilik, pandemi, koronavirüs

Papa Francis bir evlilikteki üç kilit ifadeyi açıkladı

16:00 27.12.2021 (güncellendi: 16:01 27.12.2021)
© REUTERS / YARA NARDIPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / YARA NARDI
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Kovid-19 pandemisinin getirdiği karantinalar nedeniyle aile için sorunların arttığını hatırlatan Katoliklerin dini lideri Papa Francis evli çiftlere bu konuda yardım almaları çağrısı yaptı ve evlilikte üç kilit ifadeyi hiç akıllarından çıkarmamalarını istedi: 'Lütfen, teşekkür ederim, özür dilerim."
Katolik aleminin kutsal bir gün sebebiyle evli çiftler için mektup kaleme alan ruhani lideri Papa Francis karantinalar nedeniyle ailelerin birbiriyle her zamankinden fazla zaman geçirmek durumunda kaldığını, önceden sorun olmayanların bu dönemde mesele edildiğini, hatta bazı evliliklerin bittiğini yazdı.
Ayrılıkların özellikle çocuklar üzerinde büyük etki bıraktığı konusunda uyaran Papa Francis bu sebeple, ayrılığın eşiğindeki çiftlere zorlukların üstesinden gelmeye çalışma öğüdü verdi.
Affetmenin her yarayı iyileştirdiğini söyleyen Papa Francis, bir evlilikte eşlerin kullanması gerektiği üç kilit ifadeyi de mektubuna ekledi: "Lütfen, teşekkür ederim ve özür dilerim."
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İtalya'daki doğum oranı Papa'ya göre bir trajedi

Öte yandan Papa çocuk sayısından da memnun değil. Vatikan’da bulunan Aziz Petrus Bazilikası’nda dün gerçekleştirdiği haftalık konuşmasında İtalya’nın doğum oranlarına değinen Papa, çok sayıda insanın çocuk sahibi olmak istemediğini ya da tek çocukta kaldıklarını söyleyerek bu durumun İtalya için bir 'trajedi' olduğunu vurguladı.
Ulusal İstatistik Ofisi, ülkede geçen yıl gerçekleşen doğumların 1861’den beri en düşük seviyede olduğuna ve bu rakamın son 12 yıldır giderek düştüğünü açıkladı. İtalya’da son sayımına göre nüfus 59.3 milyon olarak kayıtlara geçti.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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