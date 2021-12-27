https://tr.sputniknews.com/20211227/polonya-cumhurbaskani-duda-tartismali-medya-yasasini-veto-etti-1052166618.html

Polonya Cumhurbaşkanı Duda tartışmalı medya yasasını veto etti

Polonya Cumhurbaşkanı Duda tartışmalı medya yasasını veto etti

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkede yayın şirketlerinin lisanslarına kısıtlama getirecek tartışmalı medya yasasını veto etti. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T19:31+0300

2021-12-27T19:31+0300

2021-12-27T19:31+0300

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Duda, düzenlediği basın toplantısında, birçok Polonyalının onaylamadığı yasanın, ülkenin iş dünyasındaki itibarına zarar vereceğini, bu nedenle yasayı veto etme kararı aldığını açıkladı.Andrzej Duda, medyada sözleşmelerin geçerliliğini koruyacağını belirterek "Biz Polonyalılar için bu bir onur meselesidir." ifadesini kullandı.Kısa süre önce parlamentonun alt kanadında kabul edilen medya yasasının yürürlüğe girmesi için Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın onayını alması gerekiyordu.Yasa, Avrupa Birliği ve ABD tarafından tarafından da eleştirilmişti.Medya yasası, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki şirketlerin Polonya'daki medya kuruluşlarında çoğunluk hisse satın almasının engellenmesini öngörüyordu.Yasayla birçok yabancı şirket de medyada çoğunluk hisselerini satmak zorunda kalacaktı.

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