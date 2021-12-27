Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211227/polonya-cumhurbaskani-duda-tartismali-medya-yasasini-veto-etti-1052166618.html
Polonya Cumhurbaşkanı Duda tartışmalı medya yasasını veto etti
Polonya Cumhurbaşkanı Duda tartışmalı medya yasasını veto etti
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkede yayın şirketlerinin lisanslarına kısıtlama getirecek tartışmalı medya yasasını veto etti. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T19:31+0300
2021-12-27T19:31+0300
2021-12-27T19:31+0300
dünya
polonya
andrzej duda
avrupa birliği
medya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104126/62/1041266232_0:193:2953:1854_1920x0_80_0_0_1190500958a8b9b1258e14be0f7d07e6.jpg
Duda, düzenlediği basın toplantısında, birçok Polonyalının onaylamadığı yasanın, ülkenin iş dünyasındaki itibarına zarar vereceğini, bu nedenle yasayı veto etme kararı aldığını açıkladı.Andrzej Duda, medyada sözleşmelerin geçerliliğini koruyacağını belirterek "Biz Polonyalılar için bu bir onur meselesidir." ifadesini kullandı.Kısa süre önce parlamentonun alt kanadında kabul edilen medya yasasının yürürlüğe girmesi için Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın onayını alması gerekiyordu.Yasa, Avrupa Birliği ve ABD tarafından tarafından da eleştirilmişti.Medya yasası, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki şirketlerin Polonya'daki medya kuruluşlarında çoğunluk hisse satın almasının engellenmesini öngörüyordu.Yasayla birçok yabancı şirket de medyada çoğunluk hisselerini satmak zorunda kalacaktı.
https://tr.sputniknews.com/20211222/polonya-basbakani-morawiecki-ulkesi-hakkinda-yasal-surec-baslatan-abyi-elestirdi-1052024689.html
polonya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104126/62/1041266232_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_926b55ba4d7141c41cb9cdf40f39e98b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polonya, andrzej duda, avrupa birliği, medya
Polonya Cumhurbaşkanı Duda tartışmalı medya yasasını veto etti
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkede yayın şirketlerinin lisanslarına kısıtlama getirecek tartışmalı medya yasasını veto etti.
Duda, düzenlediği basın toplantısında, birçok Polonyalının onaylamadığı yasanın, ülkenin iş dünyasındaki itibarına zarar vereceğini, bu nedenle
yasayı veto etme kararı aldığını açıkladı.
Andrzej Duda, medyada sözleşmelerin geçerliliğini koruyacağını belirterek
"Biz Polonyalılar için bu bir onur meselesidir." ifadesini kullandı.
Kısa süre önce parlamentonun alt kanadında kabul edilen medya yasasının yürürlüğe girmesi için Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın onayını alması gerekiyordu.
Yasa, Avrupa Birliği ve ABD tarafından tarafından da eleştirilmişti.
Medya yasası,
Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki şirketlerin Polonya'daki medya kuruluşlarında çoğunluk hisse satın almasının engellenmesini öngörüyordu.
Yasayla birçok yabancı şirket de medyada çoğunluk hisselerini satmak zorunda kalacaktı.