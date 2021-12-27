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https://tr.sputniknews.com/20211227/popocatepetl-yanardaginda-patlama-kapi-ve-pencereleri-kapali-tutun-1052141557.html
Popocatepetl Yanardağı’nda patlama: 'Kapı ve pencereleri kapalı tutun'
Popocatepetl Yanardağı’nda patlama: 'Kapı ve pencereleri kapalı tutun'
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda yeni bir patlama meydana geldi. Bölgede yaşayanlara zehirlenmeye karşı önlem amacıyla maske kullanmalarını, kapı ve... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T00:41+0300
2021-12-27T00:51+0300
dünya
ispanya
patlama
popocatepetl yanardağı
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Meksika’nın Meksika eyaletinde yer alan ve Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezinden (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağında son 24 saatte bir patlamanın meydana geldiği ve kül ve duman çıkışı gerçekleştiği aktarıldı. Sivil savunma yetkilileri, yanardağdan çıkan duman ve küllerin Puebla, Morelos ve Meksika eyaletlerine doğru ilerlediğini bildirirken, yanardağın yakın çevresindeki kasabalarda kül yağışı beklendiğini açıkladı.Kül yağışının sağlık riski oluşturduğunu bildiren yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşlara zehirlenmeye karşı önlem amacıyla maske kullanmalarını, kapı ve pencerelerini kapalı tutulmalarını tavsiye etti. En son 2 ve 4 Aralık tarihlerinde patlama meydana gelen Popocatepetl Yanardağı’nda, geçtiğimiz eylülde 3 kez, ekimde ise 2 kez patlama meydana gelmişti. Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211008/meksikadaki-popocatepetl-yanardaginda-3-patlama-1049633288.html
ispanya
popocatepetl yanardağı
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ispanya, patlama, popocatepetl yanardağı

Popocatepetl Yanardağı’nda patlama: 'Kapı ve pencereleri kapalı tutun'

00:41 27.12.2021 (güncellendi: 00:51 27.12.2021)
© İHA / SAİM SEVİNÇMeksika’daki Popocatepetl Yanardağı patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© İHA / SAİM SEVİNÇ
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Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda yeni bir patlama meydana geldi. Bölgede yaşayanlara zehirlenmeye karşı önlem amacıyla maske kullanmalarını, kapı ve pencerelerini kapalı tutulmaları tavsiye edildi.
Meksika’nın Meksika eyaletinde yer alan ve Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor.
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezinden (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağında son 24 saatte bir patlamanın meydana geldiği ve kül ve duman çıkışı gerçekleştiği aktarıldı.
Sivil savunma yetkilileri, yanardağdan çıkan duman ve küllerin Puebla, Morelos ve Meksika eyaletlerine doğru ilerlediğini bildirirken, yanardağın yakın çevresindeki kasabalarda kül yağışı beklendiğini açıkladı.
Kül yağışının sağlık riski oluşturduğunu bildiren yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşlara zehirlenmeye karşı önlem amacıyla maske kullanmalarını, kapı ve pencerelerini kapalı tutulmalarını tavsiye etti.
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı' - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
TÜRKİYE
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 3 patlama
8 Ekim, 02:54
En son 2 ve 4 Aralık tarihlerinde patlama meydana gelen Popocatepetl Yanardağı’nda, geçtiğimiz eylülde 3 kez, ekimde ise 2 kez patlama meydana gelmişti.
Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.
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