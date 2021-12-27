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Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle 15 maç iptal edildi
Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle 15 maç iptal edildi
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maçın ertelendiği ligde son bir haftada 103 pozitif vaka... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T20:15+0300
2021-12-27T20:15+0300
2021-12-27T20:19+0300
spor
premier lig
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maç
vaka
koronavirüs
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Premier Lig'de yeni tip koronavirüs vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi.Bu vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.
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premier lig, iptal, maç, vaka, koronavirüs
Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle 15 maç iptal edildi 20:15 27.12.2021 (güncellendi: 20:19 27.12.2021)
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maçın ertelendiği ligde son bir haftada 103 pozitif vaka tespit edildi.
Premier Lig'de yeni tip koronavirüs vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı. Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi. Bu vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.