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Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211227/prof-ozer-sencar-ak-partiden-kopan-yuzde-9luk-secmen-kendine-parti-ariyor-chp-oyunu-artiramiyor-1052169714.html
Prof. Özer Sencar: AK Parti’den kopan yüzde 9'luk seçmen kendine parti arıyor; CHP oyunu artıramıyor
Prof. Özer Sencar: AK Parti’den kopan yüzde 9'luk seçmen kendine parti arıyor; CHP oyunu artıramıyor
Prof. Sencar, "Kararsıza giden 12 puanlık iktidar yanlısı seçmenlerin ittifakı terk etmesinin sebebi ekonomik. İktidar kısmen de olsa bu sorunu çözdüğü... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T22:11+0300
2021-12-27T22:11+0300
akşam postasi
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
anket
seçim
özer sencar
metropoll araştırma şirketi
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Prof. Özer Sencar: “İktidar sorunu kadar muhalefet sorunu da var. AK Parti 11 puan kaybetti ama Chp hala yüzde 20’de”
Prof. Özer Sencar: “İktidar sorunu kadar muhalefet sorunu da var. AK Parti 11 puan kaybetti ama Chp hala yüzde 20’de”
Metropoll Araştırma'dan Prof. Özer Sencar, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na aralık ayı anket çalışmasının sonuçlarını değerlendirdi.Son ölçümlerine göre hükümeti destekleyen 12 puanlık seçmenin partisini terk ettiği ve kararsız olduğunu belirten Sencar, "20 Aralık ekonomik kararları ve asgari ücretin artırılması, memurların kat sayısının artırılması ya da emeklilerin eline geçecek paranın artırılması, 3600 ek göstergenin yerine oturması, EYT’lilerin haklarının düzenlenmesi gibi olaylar bu kitleye önemli bir mesaj taşıyor çünkü iktidarı terk eden kitlenin yarısı hala (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile gönül bağı içerisinde" dedi."AK Parti’den uzaklaşmışlar ama Erdoğan’dan kopmamışlar" vurgusunu yapan Sencar, şöyle devam etti:"AK Parti’den kararsızlara giden seçmenin yüzde 45'i bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa 'Kesinlikle Erdoğan'a oy veririz' diyorlar. Kararsızlar çok da kararsız değil. AK Parti'den uzaklaştılar bir miktar ama başka bir yere gitmedikleri için yeniden AK Parti'ye geri dönme şansları yüksek ve Erdoğan da şu anda bunu yapmaya çalışıyor. Asgari ücret ya da emeklilere verilen imkanlar bu insanları geri çekmeyi hedefliyor. Kararsıza giden iktidar yanlısı seçmenlerin iktidarı terk etmesinin sebebi ekonomik. Geçim darlığı ve gelir yetersizliği. İktidar kısmen de olsa bu sorunu çözdüğü takdirde kararsızların yarısının geri dönebileceğini düşünüyor. Ben öyle düşündüğünü zannediyorum. Çünkü yarıya yakını geri gidebilir, ölçümlerde biz bunu görebiliyoruz."'Ekonomik etki 6 ayı geçmez'Sencar, "İktidarın 20 Aralık’tan sonra çalışanlara yönelik yaptığı gelir arttırıcı eylemlerin kısa vadede önemli etkisinin olacağını düşünüyorum ama bu etkinin artan enflasyon karşısında 6 aydan fazla süreceğini zannetmiyorum. Bir süre sonra insanlar bugünkü geçim sıkıntısı durumuna düşeceklerdir ve bunu da önlemek için iktidar erken seçim yapabilir. İktidar maaşları arttırarak tam bir seçim ekonomisi uyguluyor ve insanlarda özellikle dar gelirlilerde kısmi bir rahatlama meydana getirecek ama bu rahatlama etkisini bir yıl boyunca sürdüremez çünkü bugün enflasyon yüzde 50 ama iki ay sonra yüzde 60 belki yüzde 70 olacak. Ocak ayında olan rahatlama bir yıl devam devam etmez. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu yerde maaşlara yapılan zamlar bir süre sonra buharlaşıp gider. Vatandaşların kısmen rahatladıkları noktada iktidarın seçim kararı alması gerekir. Baskın seçim, muhalefetin beklemediği anda iktidarın seçimi getirmesidir. Muhalefetin şu an seçime hazır olduğu kanaatinde değilim çünkü henüz adaylarını belli edemediler" ifadelerini kullandı.'25 puan kararsız varken CHP artmıyor'Muhalefet partilerinin 'AK Parti'yi terk edenleri kendine çekemediğini' kaydeden Sencar, şunları söyledi:"Sorun burada iktidar sorunu kadar muhalefet sorunudur. AK Parti’den yüzde 11 ayrılıyor bunun sadece yüzde 2 puanı diğer partilere gidiyor. Yüzde 9 hala orada duruyorsa burada sorun seçmende değil muhalefetin bu insanları kendisine çekememesinde. Burada başarısızlık varsa birisi iktidarın ekonomiyi yönetememe başarısızlığı diğeri ise muhalefetin bu insanlara, 'Biz ekonomiyi ve ülkeyi daha iyi yönetiriz' inancını üretememesidir. Kararsız olarak kaldığı sürece bu insanlar tekrar gidebilirler. CHP'nin karasızlar dağıtılmadan bu ayki oyu yüzde 20. 7-8 senedir CHP’nin oyu yüzde 20 bandında. Daha yüksek bir noktaya çıkamadılar. 25 puanlık kararsızların olduğu bir ortamda bile CHP oyunu artıramadı. Ben artırabileceği kanaatinde değilim çünkü CHP’nin söylemleri apolitik seçmenler üzerinde veya fazla politik olmayan seçmenler üzerinde pozitif etki yapabilir ama bu söylemler insanların oy verme davranışını değiştirecek etkide değil."
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Atilla Güner
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, anket, seçim, özer sencar, metropoll araştırma şirketi, аудио

Prof. Özer Sencar: AK Parti’den kopan yüzde 9'luk seçmen kendine parti arıyor; CHP oyunu artıramıyor

22:11 27.12.2021
AKŞAM POSTASI
Prof. Özer Sencar: “İktidar sorunu kadar muhalefet sorunu da var. AK Parti 11 puan kaybetti ama Chp hala yüzde 20’de”
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Prof. Sencar, "Kararsıza giden 12 puanlık iktidar yanlısı seçmenlerin ittifakı terk etmesinin sebebi ekonomik. İktidar kısmen de olsa bu sorunu çözdüğü takdirde kararsızların yarısının geri dönebileceğini düşünüyor. Vatandaşların kısmet rahatladığı noktada bir baskın seçim olacağını düşünüyorum. CHP, 7-8 yıldır olduğu gibi yüzde 20 bandında" dedi.
Metropoll Araştırma'dan Prof. Özer Sencar, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na aralık ayı anket çalışmasının sonuçlarını değerlendirdi.
Son ölçümlerine göre hükümeti destekleyen 12 puanlık seçmenin partisini terk ettiği ve kararsız olduğunu belirten Sencar, "20 Aralık ekonomik kararları ve asgari ücretin artırılması, memurların kat sayısının artırılması ya da emeklilerin eline geçecek paranın artırılması, 3600 ek göstergenin yerine oturması, EYT’lilerin haklarının düzenlenmesi gibi olaylar bu kitleye önemli bir mesaj taşıyor çünkü iktidarı terk eden kitlenin yarısı hala (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile gönül bağı içerisinde" dedi.
"AK Parti’den uzaklaşmışlar ama Erdoğan’dan kopmamışlar" vurgusunu yapan Sencar, şöyle devam etti:
"AK Parti’den kararsızlara giden seçmenin yüzde 45'i bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa 'Kesinlikle Erdoğan'a oy veririz' diyorlar. Kararsızlar çok da kararsız değil. AK Parti'den uzaklaştılar bir miktar ama başka bir yere gitmedikleri için yeniden AK Parti'ye geri dönme şansları yüksek ve Erdoğan da şu anda bunu yapmaya çalışıyor. Asgari ücret ya da emeklilere verilen imkanlar bu insanları geri çekmeyi hedefliyor. Kararsıza giden iktidar yanlısı seçmenlerin iktidarı terk etmesinin sebebi ekonomik. Geçim darlığı ve gelir yetersizliği. İktidar kısmen de olsa bu sorunu çözdüğü takdirde kararsızların yarısının geri dönebileceğini düşünüyor. Ben öyle düşündüğünü zannediyorum. Çünkü yarıya yakını geri gidebilir, ölçümlerde biz bunu görebiliyoruz."

'Ekonomik etki 6 ayı geçmez'

Sencar, "İktidarın 20 Aralık’tan sonra çalışanlara yönelik yaptığı gelir arttırıcı eylemlerin kısa vadede önemli etkisinin olacağını düşünüyorum ama bu etkinin artan enflasyon karşısında 6 aydan fazla süreceğini zannetmiyorum. Bir süre sonra insanlar bugünkü geçim sıkıntısı durumuna düşeceklerdir ve bunu da önlemek için iktidar erken seçim yapabilir. İktidar maaşları arttırarak tam bir seçim ekonomisi uyguluyor ve insanlarda özellikle dar gelirlilerde kısmi bir rahatlama meydana getirecek ama bu rahatlama etkisini bir yıl boyunca sürdüremez çünkü bugün enflasyon yüzde 50 ama iki ay sonra yüzde 60 belki yüzde 70 olacak. Ocak ayında olan rahatlama bir yıl devam devam etmez. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu yerde maaşlara yapılan zamlar bir süre sonra buharlaşıp gider. Vatandaşların kısmen rahatladıkları noktada iktidarın seçim kararı alması gerekir. Baskın seçim, muhalefetin beklemediği anda iktidarın seçimi getirmesidir. Muhalefetin şu an seçime hazır olduğu kanaatinde değilim çünkü henüz adaylarını belli edemediler" ifadelerini kullandı.

'25 puan kararsız varken CHP artmıyor'

Muhalefet partilerinin 'AK Parti'yi terk edenleri kendine çekemediğini' kaydeden Sencar, şunları söyledi:
"Sorun burada iktidar sorunu kadar muhalefet sorunudur. AK Parti’den yüzde 11 ayrılıyor bunun sadece yüzde 2 puanı diğer partilere gidiyor. Yüzde 9 hala orada duruyorsa burada sorun seçmende değil muhalefetin bu insanları kendisine çekememesinde. Burada başarısızlık varsa birisi iktidarın ekonomiyi yönetememe başarısızlığı diğeri ise muhalefetin bu insanlara, 'Biz ekonomiyi ve ülkeyi daha iyi yönetiriz' inancını üretememesidir. Kararsız olarak kaldığı sürece bu insanlar tekrar gidebilirler. CHP'nin karasızlar dağıtılmadan bu ayki oyu yüzde 20. 7-8 senedir CHP’nin oyu yüzde 20 bandında. Daha yüksek bir noktaya çıkamadılar. 25 puanlık kararsızların olduğu bir ortamda bile CHP oyunu artıramadı. Ben artırabileceği kanaatinde değilim çünkü CHP’nin söylemleri apolitik seçmenler üzerinde veya fazla politik olmayan seçmenler üzerinde pozitif etki yapabilir ama bu söylemler insanların oy verme davranışını değiştirecek etkide değil."
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