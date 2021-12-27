https://tr.sputniknews.com/20211227/putin-afganistan-tacikistan-sinirindaki-durum-bizim-icin-endise-kaynagi-askeri-tedbirler-aldik---1052163542.html
Putin: Afganistan-Tacikistan sınırındaki durum bizim için endişe kaynağı, askeri tedbirler aldık
Putin: Afganistan-Tacikistan sınırındaki durum bizim için endişe kaynağı, askeri tedbirler aldık
Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan-Tacikistan sınırındaki güvenlik durumunun kendileri için endişe kaynağı olduğunu belirtti. Putin, söz konusu sınırdan... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T17:02+0300
2021-12-27T17:02+0300
2021-12-27T17:02+0300
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rusya
vladimir putin
afganistan
tacikistan
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Rusya lideri Vladimir Putin, Tacikistanlı mevkidaşı İmamali Rahman ile görüşmesinde, “Afganistan sınırındaki durum şu an, malumunuzdur ki bizim için bir endişe kaynağı. Kaldı ki bu konuda sizinle sürekli iletişim içindeyiz” dedi. Putin, Afganistan sınırından kaynaklanabilecek güvenlik sorunlarının önünü kesmek adına Tacikistan’a gereken askeri-teknik yardımı yaptıklarını da sözlerine ekledi: “Tacikistan’ın savunma gücünü artırmak için aktif bir biçimde çalışıyoruz. Tacikistan ordusunu güçlendirmek için, Tacikistan, ülke dışından yönelebilecek tehditlere etkili bir biçimde karşı koyabilsin diye, son zamanlarda anlaşmalarımız doğrultusunda bu ülkeye gerekli silah ve teçhizat tedarikleri gerçekleştirildi.” Taliban’ın yönetimi elinde bulundurduğu Afganistan’daki militanların, Tacikistan ve komşusu olan diğer eski Sovyet ülkelerinin sınırlarından Rusya’ya sızması ihtimali, Moskova için ciddi bir güvenlik tehlikesi oluşturuyor. Rusya ordusunun yetkilileri bu ay yaptıkları bir açıklamada, Tacikistan’daki Rus askeri üssünü 30 yeni tank ile güçlendirdiklerini ve bu üsteki askeri güçlerinin füze savunma sistemlerini kullandıkları bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söylemişti.
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rusya, vladimir putin, afganistan, tacikistan, imamali rahman
Putin: Afganistan-Tacikistan sınırındaki durum bizim için endişe kaynağı, askeri tedbirler aldık
Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan-Tacikistan sınırındaki güvenlik durumunun kendileri için endişe kaynağı olduğunu belirtti. Putin, söz konusu sınırdan kaynaklanan güvenlik risklerini hafifletmek adına Tacikistan’daki üslerini yeni silah ve teçhizat ile güçlendirdiklerini söyledi.
Rusya lideri Vladimir Putin, Tacikistanlı mevkidaşı İmamali Rahman ile görüşmesinde, “Afganistan sınırındaki durum şu an, malumunuzdur ki bizim için bir endişe kaynağı. Kaldı ki bu konuda sizinle sürekli iletişim içindeyiz” dedi.
Putin, Afganistan sınırından kaynaklanabilecek güvenlik sorunlarının önünü kesmek adına Tacikistan’a gereken askeri-teknik yardımı yaptıklarını da sözlerine ekledi: “Tacikistan’ın savunma gücünü artırmak için aktif bir biçimde çalışıyoruz. Tacikistan ordusunu güçlendirmek için, Tacikistan, ülke dışından yönelebilecek tehditlere etkili bir biçimde karşı koyabilsin diye, son zamanlarda anlaşmalarımız doğrultusunda bu ülkeye gerekli silah ve teçhizat tedarikleri gerçekleştirildi.”
Taliban’ın yönetimi elinde bulundurduğu Afganistan’daki militanların, Tacikistan ve komşusu olan diğer eski Sovyet ülkelerinin sınırlarından Rusya’ya sızması ihtimali, Moskova için ciddi bir güvenlik tehlikesi oluşturuyor.
Rusya ordusunun yetkilileri bu ay yaptıkları bir açıklamada, Tacikistan’daki Rus askeri üssünü 30 yeni tank ile güçlendirdiklerini ve bu üsteki askeri güçlerinin füze savunma sistemlerini kullandıkları bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söylemişti.