Putin'den yeni yıl tatilinde Kovid-19 hastalarıyla çalışan doktorlara çift ödeme yapılması talimatı

Putin’in hükümete verdiği talimata göre, yeni yıl tatili sırasında koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenen sağlık çalışanlarına çift mesai ücreti verilecek.Talimatın yerine getirildiğine ilişkin raporun 30 Aralık’a kadar sunulması isteniyor. Daha önce Maliye Bakanı Anton Siluanov, söz konusu adım için yeterli kaynak olduğunu söylemişti.Rusya’da koronavirüs hastalarıyla ilgilenen yaklaşık 300 bin doktor olduğu ve yetkililerin bu doktorlara destek vermeye çalıştığı bildirilmişti. Son üç ayda hükümet sağlık çalışanları için 50 milyar rubleden fazla ödenek ayrılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete yeni yıl tatilleri sırasında Kovid-19 hastalarıyla çalışan doktorlara çift mesai ücreti verilmesi yönünde talimat verdi.
Putin’in hükümete verdiği talimata göre, yeni yıl tatili sırasında koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenen sağlık çalışanlarına çift mesai ücreti verilecek.
Talimatın yerine getirildiğine ilişkin raporun 30 Aralık’a kadar sunulması isteniyor. Daha önce Maliye Bakanı Anton Siluanov, söz konusu adım için yeterli kaynak olduğunu söylemişti.
Rusya’da koronavirüs hastalarıyla ilgilenen yaklaşık 300 bin doktor olduğu ve yetkililerin bu doktorlara destek vermeye çalıştığı bildirilmişti. Son üç ayda hükümet sağlık çalışanları için 50 milyar rubleden fazla ödenek ayrılmıştı.