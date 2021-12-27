Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211227/putinden-yeni-yil-tatilinde-kovid-19-hastalariyla-calisan-doktorlara-cift-odeme-yapilmasi-talimati-1052152451.html
Putin'den yeni yıl tatilinde Kovid-19 hastalarıyla çalışan doktorlara çift ödeme yapılması talimatı
Putin'den yeni yıl tatilinde Kovid-19 hastalarıyla çalışan doktorlara çift ödeme yapılması talimatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete yeni yıl tatilleri sırasında Kovid-19 hastalarıyla çalışan doktorlara çift mesai ücreti verilmesi yönünde talimat... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T12:50+0300
2021-12-27T12:51+0300
koronavirüs
rusya
vladimir putin
maaş
doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052152426_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_7131b2405f46a55005d25fe630959067.jpg
Putin’in hükümete verdiği talimata göre, yeni yıl tatili sırasında koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenen sağlık çalışanlarına çift mesai ücreti verilecek.Talimatın yerine getirildiğine ilişkin raporun 30 Aralık’a kadar sunulması isteniyor. Daha önce Maliye Bakanı Anton Siluanov, söz konusu adım için yeterli kaynak olduğunu söylemişti.Rusya’da koronavirüs hastalarıyla ilgilenen yaklaşık 300 bin doktor olduğu ve yetkililerin bu doktorlara destek vermeye çalıştığı bildirilmişti. Son üç ayda hükümet sağlık çalışanları için 50 milyar rubleden fazla ödenek ayrılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211214/putin-talimat-vermisti-rus-doktorlari-tasiyan-ucak-guney-afrikaya-inis-yapti--1051744362.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052152426_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_567d4e93688a1416c12d1db99bc75176.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, maaş, doktor

Putin'den yeni yıl tatilinde Kovid-19 hastalarıyla çalışan doktorlara çift ödeme yapılması talimatı

12:50 27.12.2021 (güncellendi: 12:51 27.12.2021)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Sputnik
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete yeni yıl tatilleri sırasında Kovid-19 hastalarıyla çalışan doktorlara çift mesai ücreti verilmesi yönünde talimat verdi.
Putin’in hükümete verdiği talimata göre, yeni yıl tatili sırasında koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenen sağlık çalışanlarına çift mesai ücreti verilecek.
Talimatın yerine getirildiğine ilişkin raporun 30 Aralık’a kadar sunulması isteniyor. Daha önce Maliye Bakanı Anton Siluanov, söz konusu adım için yeterli kaynak olduğunu söylemişti.
Rusya’da koronavirüs hastalarıyla ilgilenen yaklaşık 300 bin doktor olduğu ve yetkililerin bu doktorlara destek vermeye çalıştığı bildirilmişti. Son üç ayda hükümet sağlık çalışanları için 50 milyar rubleden fazla ödenek ayrılmıştı.
Rusya- Koronavirüs- Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
KORONAVİRÜS
Putin talimat vermişti: Rus doktorlar Güney Afrika'da
14 Aralık, 10:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:09Mısır prensesi de yaşamıştı: Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı
13:06Adli Tıp'tan Delen'in ölümüne ilişkin detaylı rapor: 'Düşerken canlıydı, evdeki kanlar Kaplan'a ait'
13:05Makamlarla okuduğu ezanlarla tanınan müezzin Recep Uyar hayatını kaybetti
12:57Ergün Penbe: Fatih Terim'in yetiştirdiği hoca var mı?
12:54Ermenistan doğruladı: Türkiye'yle ilk toplantının yeri için Moskova'yı istişare ediyoruz
12:53Cinsiyet tanımını değiştirmek isteyen İsviçrelilerin nüfus müdürlüğüne gitmesi yeterli olacak
12:50Putin'den yeni yıl tatilinde Kovid-19 hastalarıyla çalışan doktorlara çift ödeme yapılması talimatı
12:44Migros'tan fiyat indirimi açıklaması: '5 litrelik ayçiçek yağı 109 TL’ye düşmüş olarak satılıyor'
12:39Fahrettin Altun: 'Battık' naraları atılırken Cumhurbaşkanımız bütün dünyanın ağzını açık bıraktı
12:35Kraliçe Elizabeth'e suikast tehdidi videosu: 'Onu öldüreceğim'
12:28'Dallas Buyers Club' ve 'Big Little Lies' gibi yapımların yönetmeni Jean-Marc Vallee öldü
12:27Kadıköy'de ilkokul öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü hakkında soruşturma
12:25İmamoğlu: İçişleri Bakanı'nın soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı
12:22Fatih Altaylı'dan Ali Erbaş'a: Garibim, 5 yaşında eski püskü otomobile binmek zorunda kalıyor
12:17‘Ukrayna ve Batı’dan Kırım’da her an provokasyon gerçekleştirmeleri beklenebilir’
12:10Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Akdoğan: Yerli ürünlerin geliştirilmesi çok önemli
11:55Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 2 bin kişiye hakaret ve küfür iddiasıyla suç duyurusu
11:54Avustralya'da yüzlerce Kovid-19 hastasına yanlış test sonucu
11:51Sosyal medya fenomeni 'tokatçı berber' saldırıya uğradı
11:44Hürriyet yazarı Şener: İmamoğlu da Kılıçdaroğlu da aday olsa ne bir eksik ne bir fazla oy alacaktır