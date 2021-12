https://tr.sputniknews.com/20211227/rtuk-siddet-icerikli-yayinlarla-dogru-orantili-hayatini-kaybeden-kadinlarin-sayisi-cogaldi-1052158834.html

RTÜK'ten televizyonlara uyarı yazısı: Ekranların her türlü şiddetten arındırılmasını bekliyoruz

RTÜK, son dönemde şiddet içeren yayınların artması nedeniyle yayıncı kuruluşlara uyarı yazısı gönderdi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

kadına şiddet

türkiye

rtük

haber

uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK),yapılan açıklamaya göre, ‘Şiddet içerikli yayınlar’ başlığıyla gönderilen yazıda, ‘Haber İhbar Hatları’na dikkat çekilerek, şiddet içerikli haberlerin toplumu tehdit ettiği belirtildi."Televizyon aracılığı ile olağanlaşan ve yaygınlaşan şiddet, toplumsal yapıyı tehdit eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır" tespitine yer verilen uyarı yazısında, şu ifadeler kullanıldı:‘Çocuklara ve hayvanlara uygulanan şiddet de artma eğilimi göstermekte’"Üst Kurulumuzda görevli meslek uzmanları tarafından yapılan içerik analizlerinde, gazetelerde 'üçüncü sayfa haberi' olarak adlandırılan haber konularının televizyon haberlerinde de ön plana çıktığı, haber bültenlerinin çoğunun 'WhatsApp İhbar Hattı'na gelen haberlerden derlendiği ve şiddet içerikli görüntü ve seslerin ekranlarda çok fazla yer aldığı tespit edilmiştir.Şiddet içerikli yayınlar, sadece haber bültenleri ile sınırlı kalmamakta dramatik yapımlarda da maalesef şiddet içerikli görüntülere yer verilmektedir. Fiziksel şiddetten psikolojik şiddete, ekonomik şiddetten cinsel şiddete kadar her türlü şiddet, zaman zaman değişik kanallarda ve farklı biçimlerde ekrana getirilmektedir. Üzülerek görüyoruz ki ekranlardaki şiddet içerikli yayınların artması ile doğru orantılı olarak maalesef ülkemizde şiddete maruz kalan ve şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların sayısı da çoğalmaktadır. Bu yayın politikalarının yansıması olarak benzer şekilde çocuklara ve hayvanlara uygulanan şiddet de artma eğilimi göstermektedir."‘Ekranların her türlü şiddetten arındırılmasını bekliyoruz’RTÜK'ün tüm yayıncılardan şiddetin ekranlardan uzaklaştırılması beklentisine yer verilen uyarı yazısında, "Şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilerek, ekranların şiddetten arındırılması için yoğun çalışmalar sürdürülmektedir" bilgisini paylaştı.Reyting kaygısıyla ortaya konulan şiddet odaklı yayın politikalarının yakından takip edildiğini vurgulayan RTÜK, uyarı yazısında şunları kaydetti:‘Üst Kurulumuzun her türlü şiddetle savaştığı bilinen bir gerçek’Televizyon yayınlarında yoğun olarak yer verilen şiddetin, bireylerde saldırgan davranışlara ve şiddete karşı duyarsızlaşmaya yol açtığına dikkati çeken RTÜK, uyarı yazısında şu ifadeleri kullandı:RTÜK, uyarıların aksi yönde hareket eden yayın kuruluşlarının ise müeyyide ile karşılaşacaklarını duyurdu.

