https://tr.sputniknews.com/20211227/ryabkov-abdyle-guvenlik-garantileri-muzakereleri-zorlu-gececek-buna-haziriz-1052156885.html
Ryabkov: ABD'yle güvenlik garantileri müzakereleri zorlu geçecek, buna hazırız
Ryabkov: ABD'yle güvenlik garantileri müzakereleri zorlu geçecek, buna hazırız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova ve Washington arasındaki güvenlik garantileri müzakerelerinin zorlu geçeceğini ve Rus tarafının buna hazır... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T14:00+0300
2021-12-27T14:00+0300
2021-12-27T14:01+0300
savunma
abd
rusya
dmitriy peskov
sergey ryabkov
müzakere
güvenlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103742/47/1037424719_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_595f3ba67cd4d922da3e8b738df27805.jpg
'Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisine demeç veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Müzakereler farklı bir şey. Panel toplantıları, çalışma grupları formatında toplanan heyetler vardır, tutanaklar tutulur, ilerleme veya gerilemeler kaydedilir, başkentler arasında ek kontroller yapılır, raporlar hazırlanır, ek talimatlar alınır. ABD'lilerle bu iki belge konusunda böyle resmi bir süreç istiyoruz. Ancak tüm bunlar bir tür diplomatik çaba gerektiriyor ve biz buna hazırız" dedi. Rus tarafı adına görüşmeleri kendisinin koordine edeceğini ve bununla ilgili talimat aldığını belirten Ryabkov, ABD tarafındaki muhatabının kim olacağını henüz bilmediğini söyledi. Ryabkov, "Eğer ABD'liler altı aydır stratejik istikrar görüşmelerini yürüten ekibin buna devam edeceğine karar verirse, o zaman muhatabım ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman olur. Birbirimizi uzun süredir ve iyi tanıyoruz. Bir dönemde İran nükleer programı konusunda çalıştık, müzakerelere katıldık ve şu anda da temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Sherman'ın üst düzey bir diplomat ve profesyonel olduğuna dikkat çeken Ryabkov, "O, ABD'nin çıkarlarını çok sert şekilde savunan bir kişi. Yani her halükarda bu yol kolay olmayacak. Biz buna hazırız. Çalışmalarımızın anlamı da bu zaten, en zor durumlarda ortak paydayı bulmak" diye ekledi. Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakerelerinin Ocak 2022'de yapılması bekleniyor. Cenevre'de yapılacak güvenlik garantileri ile ilgili müzakerelerin, ABD'nin bu konuda somut bir yanıt vermeye gerçekten hazır olup olmadığını göstereceğini dile getiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Yine de Ocak 2022'de gerçekleşmesini beklediğimiz müzakerelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Amerikalıların somut bir cevap vermeye hazır mı oldukları, yoksa süreci uzatmayı ya da süreci uzatmayı tercih edip, uzun yıllar devam eden bir müzakere çizgisini başlatmayı mı çalışacakları özellikle bu müzakerelerde netleşecek” demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211226/kremlin-putin-ve-biden-gezegenin-en-deneyimli-politikacilari-1052136353.html
https://tr.sputniknews.com/20211226/putin-abd-ve-nato-garanti-sunmayi-reddederse-yanitimiz-cok-farkli-olabilir-1052127071.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103742/47/1037424719_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6308172f258712b34e4e2029093c44d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, dmitriy peskov, sergey ryabkov, müzakere, güvenlik
Ryabkov: ABD'yle güvenlik garantileri müzakereleri zorlu geçecek, buna hazırız
14:00 27.12.2021 (güncellendi: 14:01 27.12.2021)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova ve Washington arasındaki güvenlik garantileri müzakerelerinin zorlu geçeceğini ve Rus tarafının buna hazır olduğunu söyledi.
'Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisine demeç veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Müzakereler farklı bir şey. Panel toplantıları, çalışma grupları formatında toplanan heyetler vardır, tutanaklar tutulur, ilerleme veya gerilemeler kaydedilir, başkentler arasında ek kontroller yapılır, raporlar hazırlanır, ek talimatlar alınır. ABD'lilerle bu iki belge konusunda böyle resmi bir süreç istiyoruz. Ancak tüm bunlar bir tür diplomatik çaba gerektiriyor ve biz buna hazırız" dedi.
Rus tarafı adına görüşmeleri kendisinin koordine edeceğini ve bununla ilgili talimat aldığını belirten Ryabkov, ABD tarafındaki muhatabının kim olacağını henüz bilmediğini söyledi.
Ryabkov, "Eğer ABD'liler altı aydır stratejik istikrar görüşmelerini yürüten ekibin buna devam edeceğine karar verirse, o zaman muhatabım ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman olur. Birbirimizi uzun süredir ve iyi tanıyoruz. Bir dönemde İran nükleer programı konusunda çalıştık, müzakerelere katıldık ve şu anda da temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Sherman'ın üst düzey bir diplomat ve profesyonel olduğuna dikkat çeken Ryabkov, "O, ABD'nin çıkarlarını çok sert şekilde savunan bir kişi. Yani her halükarda bu yol kolay olmayacak. Biz buna hazırız. Çalışmalarımızın anlamı da bu zaten, en zor durumlarda ortak paydayı bulmak" diye ekledi.
Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakerelerinin Ocak 2022'de yapılması bekleniyor.
Cenevre'de yapılacak güvenlik garantileri ile ilgili müzakerelerin, ABD'nin bu konuda somut bir yanıt vermeye gerçekten hazır olup olmadığını göstereceğini dile getiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Yine de Ocak 2022'de gerçekleşmesini beklediğimiz müzakerelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Amerikalıların somut bir cevap vermeye hazır mı oldukları, yoksa süreci uzatmayı ya da süreci uzatmayı tercih edip, uzun yıllar devam eden bir müzakere çizgisini başlatmayı mı çalışacakları özellikle bu müzakerelerde netleşecek” demişti.