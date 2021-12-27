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Sağlık Bakanı Koca İtalyan mevkidaşı ile görüştü
18:34 27.12.2021 (güncellendi: 18:43 27.12.2021)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
© İHA / UĞUR ESER
Sağlık Bakanı Koca, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile telefonda görüştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İtalya Sağlık Bakanı Sayın Roberto Speranza ile bir telefon görüşmesi yaptık. Küresel salgının etkileri, aşı politikamızla geldiğimiz nokta, düzenli veri paylaşımı, mücadelede gösterilen başarının iki ülke halkını seyahat açısından ilgilendiren sonuçlarını ele aldık."
İTALYA SAĞLIK BAKANI Sn. Roberto Speranza ile bir telefon görüşmesi yaptık. Küresel salgının etkileri, aşı politikamızla geldiğimiz nokta, düzenli veri paylaşımı, mücadelede gösterilen başarının iki ülke halkını seyahat açısından ilgilendiren sonuçlarını ele aldık. pic.twitter.com/TmTS28o7ec— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021