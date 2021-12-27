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https://tr.sputniknews.com/20211227/selvi-kilicdaroglu-ile-imamoglu-arasinda-ipler-geriliyor-1052159960.html
Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında ipler geriliyor
Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında ipler geriliyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında cumhurbaşkanlığı... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T15:44+0300
2021-12-27T15:45+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
abdulkadir selvi
ekrem imamoğlu
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Abdulkadir Selvi bugünkü yazısına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanı adayın kim ki adı sanı belli olmayan cumhurbaşkanı adına vaatlerde bulunuyorsun?” sorusunu hatırlatarak başladı."Yerinde bir soru ama yanıtı yoktur. Çünkü Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu bilmiyor. Ama kendisi Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istiyor" diyen Selvi, Kılıçdaroğlu'nun adaylık için 'kendisine manevra' yaptığını dile getirdi."Her defasında sorulduğunda, 'Onur duyarım' diyor. Ama kendisinin aday olacağından emin değil. Şimdiye kadar, 'Millet İttifakı karar verecek' diyordu. Ona şimdi her liderin gönlünde bir aday olduğu cümlesini ekledi. Böylece kendisine manevra yapacak alan açmaya çalışıyor. Çünkü Akşener’in Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini biliyor. Temel Karamollaoğlu ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor" diyerek Selvi, Kılıçdaroğlu'nun 'gücünün yabana atılmaması' gerektiğini söyledi.Selvi yazısının devamında şunları kaydetti:- Ama Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın en büyük partisi CHP’nin lideri. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun gücünü yabana atmamak lazım. Kılıçdaroğlu, hem ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istiyor, hem de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor. Cumhuriyet’ten Mustafa Balbay’a, “Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız” dedi. Mansur Yavaş kendisini cumhurbaşkanı tartışmalarının dışına çekerek, yıpranmayı önledi. Ama Yavaş, cumhurbaşkanlığı denkleminin dışına çıktı mı derseniz, hayır derim. Son ana kadar ismi masada olacak. İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu ile Ankara’da yaptığı baş başa görüşmeden sonra strateji değişikliğine gitti.- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tartışmalara son noktayı koymasını istedi. Ama tam aksi oldu. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun kafasında kendisine yer olmadığını net bir şekilde anlamış oldu. Kendisine bir yol haritası belirledi. Teslim olmak yerine mücadeleyi seçti.Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kılıcı çektiği, Kayseri’deki CHP’li belediyelerin toplantısında ortaya çıktı. Milliyet yazarı Zafer Şahin, perde arkasını yazdı. Hepsi doğru. Ankara’daki görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun, “Benim cumhurbaşkanı adayım Genel Başkan’ım Kemal Kılıçdaroğlu’dur” diye açıklama yapmasını bekliyordu. Ama İmamoğlu, Reuters’un cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorusuna, “Günü geldiğinde, en doğru kararın ittifak sürecini yöneten genel başkanlar tarafından verileceğini düşünüyorum” diye yanıt verdi. Topu taca attı.- Kayseri’de bir vatandaşın sorusu üzerine, “Şu anda bir ittifak heyeti var. Tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek” diye konuştu.İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı adayı değilim” demedi. ”Benim adayım Kılıçdaroğlu” sözünü ise ağzına almadı. Tam aksine, “Cumhurbaşkanı adayına Millet İttifakı liderleri karar verecek” dedi. Partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Millet İttifakı’nın diğer liderleri ile eşit konuma indirdi. Partisinin lideri Kılıçdaroğlu’nun iradesini Meral Akşener’le, Temel Karamollaoğlu’yla, Gültekin Uysal’la eğer ittifak katılırsa Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile aynı seviyeye çekti. Millet İttifakı liderlerinin ise vatandaşları dinleyerek karar vereceğini vurguladı.Meral Akşener’in güçlü desteğini yanına aldığı ve halk tabanındaki gücüne inandığı için adres olarak orayı gösterdi.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu

Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında ipler geriliyor

15:44 27.12.2021 (güncellendi: 15:45 27.12.2021)
© AACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağda) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (solda), İBB tarafından Londra’da düzenlenen müzayededen satın alınarak Türkiye'ye getirilen Fatih Sultan Mehmet'in portresinin ön gösterimine katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağda) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (solda), İBB tarafından Londra’da düzenlenen müzayededen satın alınarak Türkiye'ye getirilen Fatih Sultan Mehmet'in portresinin ön gösterimine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili gerginlik olduğunu belirtti.
Abdulkadir Selvi bugünkü yazısına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanı adayın kim ki adı sanı belli olmayan cumhurbaşkanı adına vaatlerde bulunuyorsun?” sorusunu hatırlatarak başladı.
"Yerinde bir soru ama yanıtı yoktur. Çünkü Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu bilmiyor. Ama kendisi Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istiyor" diyen Selvi, Kılıçdaroğlu'nun adaylık için 'kendisine manevra' yaptığını dile getirdi.
"Her defasında sorulduğunda, 'Onur duyarım' diyor. Ama kendisinin aday olacağından emin değil. Şimdiye kadar, 'Millet İttifakı karar verecek' diyordu. Ona şimdi her liderin gönlünde bir aday olduğu cümlesini ekledi. Böylece kendisine manevra yapacak alan açmaya çalışıyor. Çünkü Akşener’in Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini biliyor. Temel Karamollaoğlu ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor" diyerek Selvi, Kılıçdaroğlu'nun 'gücünün yabana atılmaması' gerektiğini söyledi.
Selvi yazısının devamında şunları kaydetti:
- Ama Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın en büyük partisi CHP’nin lideri. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun gücünü yabana atmamak lazım. Kılıçdaroğlu, hem ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istiyor, hem de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor. Cumhuriyet’ten Mustafa Balbay’a, “Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız” dedi. Mansur Yavaş kendisini cumhurbaşkanı tartışmalarının dışına çekerek, yıpranmayı önledi. Ama Yavaş, cumhurbaşkanlığı denkleminin dışına çıktı mı derseniz, hayır derim. Son ana kadar ismi masada olacak. İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu ile Ankara’da yaptığı baş başa görüşmeden sonra strateji değişikliğine gitti.
- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tartışmalara son noktayı koymasını istedi. Ama tam aksi oldu. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun kafasında kendisine yer olmadığını net bir şekilde anlamış oldu. Kendisine bir yol haritası belirledi. Teslim olmak yerine mücadeleyi seçti.
Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kılıcı çektiği, Kayseri’deki CHP’li belediyelerin toplantısında ortaya çıktı. Milliyet yazarı Zafer Şahin, perde arkasını yazdı. Hepsi doğru. Ankara’daki görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun, “Benim cumhurbaşkanı adayım Genel Başkan’ım Kemal Kılıçdaroğlu’dur” diye açıklama yapmasını bekliyordu. Ama İmamoğlu, Reuters’un cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorusuna, “Günü geldiğinde, en doğru kararın ittifak sürecini yöneten genel başkanlar tarafından verileceğini düşünüyorum” diye yanıt verdi. Topu taca attı.
- Kayseri’de bir vatandaşın sorusu üzerine, “Şu anda bir ittifak heyeti var. Tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek” diye konuştu.
İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı adayı değilim” demedi. ”Benim adayım Kılıçdaroğlu” sözünü ise ağzına almadı. Tam aksine, “Cumhurbaşkanı adayına Millet İttifakı liderleri karar verecek” dedi. Partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Millet İttifakının diğer liderleri ile eşit konuma indirdi. Partisinin lideri Kılıçdaroğlu’nun iradesini Meral Akşener’le, Temel Karamollaoğlu’yla, Gültekin Uysal’la eğer ittifak katılırsa Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile aynı seviyeye çekti. Millet İttifakı liderlerinin ise vatandaşları dinleyerek karar vereceğini vurguladı.

Meral Akşener’in güçlü desteğini yanına aldığı ve halk tabanındaki gücüne inandığı için adres olarak orayı gösterdi.
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