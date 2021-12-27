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https://tr.sputniknews.com/20211227/siirtte-kayaliklarda-mahsur-kalan-keciler-afad-tarafindan-kurtarildi--1052142654.html
Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı
Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı
Siirt'tin Baykan ve Eruh ilçelerinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T01:51+0300
2021-12-27T01:51+0300
2021-12-27T01:52+0300
keçi
yaşam
afad
siirt
kaya
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Eruh ve Baykan ilçelerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran vatandaşların keçileri kayalıklarda mahsur kaldı. Çobanların yardım istemesi üzerine her iki yere de AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu keçiler mahsur kaldıkları alandan alınarak sahiplerine teslim edildi. Ekipler, çobanları hayvanlarını riskli alanlarda otlatmamaları konusunda uyardı.
https://tr.sputniknews.com/20211226/elazigda-yaban-kecilerinin-sayisinda-artis-gozlemlendi-1052139236.html
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Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı 01:51 27.12.2021 (güncellendi: 01:52 27.12.2021)
Siirt'tin Baykan ve Eruh ilçelerinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Eruh ve Baykan ilçelerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran vatandaşların keçileri kayalıklarda mahsur kaldı.
Çobanların yardım istemesi üzerine her iki yere de
AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu keçiler mahsur kaldıkları alandan alınarak sahiplerine teslim edildi.
Ekipler, çobanları hayvanlarını riskli alanlarda otlatmamaları konusunda uyardı.