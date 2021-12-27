https://tr.sputniknews.com/20211227/somalide-basbakan-ve-deniz-kuvvetleri-komutani-yolsuzluk-suclamasiyla-aciga-alindi-1052147473.html
Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı
Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi 'yolsuzuk ve kamu arazisini kötüye... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T10:14+0300
2021-12-27T10:14+0300
2021-12-27T10:19+0300
somali
dünya
yolsuzluk
başbakan
deniz kuvvetleri
görevden alma
muhammed abdullah farmajo
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Somali Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan (Muhammed Hüseyin Roble), kamu mallarının kötüye kullanımına dair devam eden soruşturma tamamlanmadan 26 Aralık'ta yeni bir savunma bakanı atadı. Başbakanın görev ve yetkileri, soruşturma sürecince askıya alındı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi de 'yolsuzluk ve kamu malını kötüye kullanma' suçlamasıyla açığa aldığı duyuruldu. Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.
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somali, yolsuzluk, başbakan, deniz kuvvetleri, görevden alma, muhammed abdullah farmajo
Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı
10:14 27.12.2021 (güncellendi: 10:19 27.12.2021)
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi 'yolsuzuk ve kamu arazisini kötüye kullanma' suçlamalarıyla açığa aldı.
Somali Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan (Muhammed Hüseyin Roble), kamu mallarının kötüye kullanımına dair devam eden soruşturma tamamlanmadan 26 Aralık'ta yeni bir savunma bakanı atadı. Başbakanın görev ve yetkileri, soruşturma sürecince askıya alındı" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi de 'yolsuzluk ve kamu malını kötüye kullanma' suçlamasıyla açığa aldığı duyuruldu.
Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.