https://tr.sputniknews.com/20211227/somalide-basbakan-ve-deniz-kuvvetleri-komutani-yolsuzluk-suclamasiyla-aciga-alindi-1052147473.html

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi 'yolsuzuk ve kamu arazisini kötüye... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T10:14+0300

2021-12-27T10:14+0300

2021-12-27T10:19+0300

somali

dünya

yolsuzluk

başbakan

deniz kuvvetleri

görevden alma

muhammed abdullah farmajo

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Somali Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan (Muhammed Hüseyin Roble), kamu mallarının kötüye kullanımına dair devam eden soruşturma tamamlanmadan 26 Aralık'ta yeni bir savunma bakanı atadı. Başbakanın görev ve yetkileri, soruşturma sürecince askıya alındı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi de 'yolsuzluk ve kamu malını kötüye kullanma' suçlamasıyla açığa aldığı duyuruldu. Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.

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somali, yolsuzluk, başbakan, deniz kuvvetleri, görevden alma, muhammed abdullah farmajo