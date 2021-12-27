https://tr.sputniknews.com/20211227/sosyal-medya-fenomeni-tokatci-berber-saldiriya-ugradi-1052149797.html

Sosyal medya fenomeni 'tokatçı berber' saldırıya uğradı

Sosyal medya fenomeni 'tokatçı berber' saldırıya uğradı

İstanbul'da sosyal medyada 'tokatçı berber' olarak tanınan Mehmet Bayraktar, yolda yürürken kendisine seslenen kişiye yanıt vermediği iddiasıyla saldırıya... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T11:51+0300

2021-12-27T11:51+0300

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yaşam

türkiye

saldırı

tokat

berber

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Olay geçen cuma gecesi saat 22.30 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın aktardığı haberde, kendisine ait berber dükkanında tıraş olmaya gelenlere espri amaçlı tokat attığı için 'Tokatçı Berber' olarak tanınan ve videoları binlerce kişi tarafından izlenen Mehmet Bayraktar, telefon ile konuşarak caddede yürüyordu.Kimliği belirsiz bir kişi, seslenmesine rağmen yanıt alamadığını gerekçe göstererek Bayraktar’ın yüzüne vurdu. Saldırgan kaçarken Bayraktar aldığı darbenin etkisi ile yere yığıldı.Kendine geldikten sonra polise giden Bayraktar, hastaneye giderek darp raporu aldı. Mehmet Bayraktar, ifadesinde daha sonradan M.Y. olduğunu tespit ettiğini öne sürdüğü bu kişiden şikayetçi oldu.Saldırının sosyal medyada ünlenmesinden kaynaklandığını öne süren Bayraktar, "Tanımadığım bir kişi bana ‘Tokatçı berber’ diyerek seslendi. Telefon ile konuşuyordum, duymadım. Bu şahsı tanımam ve aramızda geçmişe dayanan bir husumet yaşanmamıştır. Beni darbeden bu şahsın tespit edilerek yakalanmasını istiyorum" dedi.

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2021

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türkiye, saldırı, tokat, berber