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Şoygu: Neo-faşistler Kırım'a girseydi, çıkan 'yangını' tüm dünya söndüremezdi
Şoygu: Neo-faşistler Kırım'a girseydi, çıkan 'yangını' tüm dünya söndüremezdi
Kırım'da barışın Moskova'nın çabaları sayesinde korunduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yarımadayı Ukraynalı aşırı milliyetçilerin istilasından... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T19:11+0300
2021-12-27T19:11+0300
dünya
sergey şoygu
haberler
rusya
kırım
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Argumentı i Faktı gazetesine demeç veren Şoygu, Kırım'da barışın korunması sürecinde arka planda var olan durumu anlattı.Ukrayna'daki yöneticilerin 2000'li yıllardan başlayarak ülkeyi yok etmeye başladıklarına ve buna yol açan tarafın Rusya olmadığını kaydeden Şoygu, "Tanrı'ya şükür, 2014 yılında Devlet Başkanımız Putin'in liderliğinde Kırım'da barışı korumayı başardık. Bu nedenle, eğer Ukraynalı neo-faşistler, aşırı milliyetçileri, aşırılık yanlıları ile Avrupa ülkelerinden ve ABD'den paralı askerler Kiev'deki devlet darbesinden sonra planladıkları gibi Kırım'a girselerdi, sizi temin ederim ki bir felaket yaşanırdı. Orada öyle bir yangın yeri oluşurdu ki, tüm dünya söndüremezdi" ifadelerini kullandı.Şoygu, 'insanlık dışı mahlukatların' Ukrayna ordusuyla birlikte kendi birliklerini Donetsk ve Lugansk'a sokma çabalarının sonuçlarını hala daha görmeye devam ettiklerini vurguladı.Kırım, Mart 2014'te düzenlenen referandum sonucunda Ukrayna'dan ayrılarak, Rusya topraklarına geri dönmüştü.Ukrayna ve Batılı ülkeler Kırım'ı geri almak için birtakım girişimlerde bulunsa da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım konusunun kapandığını ve yarımadanın Rusya toprağı olarak kalacağını vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211227/ukrayna-ve-batidan-kirimda-her-an-provokasyon-gerceklestirmeleri-beklenebilir--1052150703.html
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sergey şoygu, haberler, rusya, kırım

Şoygu: Neo-faşistler Kırım'a girseydi, çıkan 'yangını' tüm dünya söndüremezdi

19:11 27.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Sputnik
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Kırım'da barışın Moskova'nın çabaları sayesinde korunduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yarımadayı Ukraynalı aşırı milliyetçilerin istilasından kurtardıklarını vurguladı.
Argumentı i Faktı gazetesine demeç veren Şoygu, Kırım'da barışın korunması sürecinde arka planda var olan durumu anlattı.

Ukrayna'daki yöneticilerin 2000'li yıllardan başlayarak ülkeyi yok etmeye başladıklarına ve buna yol açan tarafın Rusya olmadığını kaydeden Şoygu, "Tanrı'ya şükür, 2014 yılında Devlet Başkanımız Putin'in liderliğinde Kırım'da barışı korumayı başardık. Bu nedenle, eğer Ukraynalı neo-faşistler, aşırı milliyetçileri, aşırılık yanlıları ile Avrupa ülkelerinden ve ABD'den paralı askerler Kiev'deki devlet darbesinden sonra planladıkları gibi Kırım'a girselerdi, sizi temin ederim ki bir felaket yaşanırdı. Orada öyle bir yangın yeri oluşurdu ki, tüm dünya söndüremezdi" ifadelerini kullandı.

Şoygu, 'insanlık dışı mahlukatların' Ukrayna ordusuyla birlikte kendi birliklerini Donetsk ve Lugansk'a sokma çabalarının sonuçlarını hala daha görmeye devam ettiklerini vurguladı.
Kırım, Mart 2014'te düzenlenen referandum sonucunda Ukrayna'dan ayrılarak, Rusya topraklarına geri dönmüştü.
Ukrayna ve Batılı ülkeler Kırım'ı geri almak için birtakım girişimlerde bulunsa da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım konusunun kapandığını ve yarımadanın Rusya toprağı olarak kalacağını vurgulamıştı.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
‘Ukrayna ve Batı’dan Kırım’da her an provokasyon gerçekleştirmeleri beklenebilir’
12:17
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