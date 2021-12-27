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Stoltenberg’den NATO-Rusya Konseyi toplantısının 12 Ocak’ta yapılması önerisi
Stoltenberg’den NATO-Rusya Konseyi toplantısının 12 Ocak’ta yapılması önerisi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Moskova’ya NATO-Rusya Konseyi toplantısı için tarih önerisinde bulunduğu öğrenildi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T05:23+0300
2021-12-27T05:23+0300
dünya
rusya
nato
mariya zaharova
jens stoltenberg
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İttifakın basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi Başkanı sıfatıyla konsey toplantısının 12 Ocak’ta yapılmasını kararlaştırdı ve böyle bir öneriyi Rusya’ya sundu.Sputnik’e bilgi aktaran yetkili, “NATO Genel Sekreteri Jens Stolenberg, NATO-Rusya Konseyi Başkanı sıfatıyla Konseyin 12 Ocak 2022'de toplanmasına karar verdi. Bu toplantı ile ilgili olarak Moskova ile temas halindeyiz” açıklamasında bulundu.Yetkili ayrıca, NATO'nun ‘Rusya ile her türlü diyalogun karşılıklılık temelinde yürütülmesi, NATO'nun Rusya'nın eylemlerinden dolayı duyduğu endişelerinin dikkate alınması, Avrupa güvenliğinin temel ilkelerine ve temel belgelerine dayanması ve NATO'nun Avrupalı ortaklarıyla koordinasyon halinde düzenlenmesi gerektiği’ şeklindeki pozisyonunu hatırlattı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Konseyin toplanması ile ilgili önerinin Moskova’ya ulaştığını ve uygulama açısından değerlendirildiğini açıklamış, Moskova’nın güvenlik garantileri ile ilgili doğrudan diyaloğa hazır olduğunu vurgulamıştı.2002 yılında etkileşim ve koordinasyonun geliştirilmesi için bir platform olarak kurulan Rusya-NATO Konseyi, Moskova'nın önemli alanlarda, özellikle uluslararası terörizmle mücadelede ittifaka üye ülkelerle işbirliğini teşvik etmişti. 2008'den sonra konseyin çalışmaları askıya alınmıştı.
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rusya, nato, mariya zaharova, jens stoltenberg

Stoltenberg’den NATO-Rusya Konseyi toplantısının 12 Ocak’ta yapılması önerisi

05:23 27.12.2021
© REUTERS / Bertrand GuayNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Bertrand Guay
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Moskova’ya NATO-Rusya Konseyi toplantısı için tarih önerisinde bulunduğu öğrenildi.
İttifakın basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi Başkanı sıfatıyla konsey toplantısının 12 Ocak’ta yapılmasını kararlaştırdı ve böyle bir öneriyi Rusya’ya sundu.
Sputnik’e bilgi aktaran yetkili, “NATO Genel Sekreteri Jens Stolenberg, NATO-Rusya Konseyi Başkanı sıfatıyla Konseyin 12 Ocak 2022'de toplanmasına karar verdi. Bu toplantı ile ilgili olarak Moskova ile temas halindeyiz” açıklamasında bulundu.
Yetkili ayrıca, NATO'nun ‘Rusya ile her türlü diyalogun karşılıklılık temelinde yürütülmesi, NATO'nun Rusya'nın eylemlerinden dolayı duyduğu endişelerinin dikkate alınması, Avrupa güvenliğinin temel ilkelerine ve temel belgelerine dayanması ve NATO'nun Avrupalı ortaklarıyla koordinasyon halinde düzenlenmesi gerektiği’ şeklindeki pozisyonunu hatırlattı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Konseyin toplanması ile ilgili önerinin Moskova’ya ulaştığını ve uygulama açısından değerlendirildiğini açıklamış, Moskova’nın güvenlik garantileri ile ilgili doğrudan diyaloğa hazır olduğunu vurgulamıştı.
2002 yılında etkileşim ve koordinasyonun geliştirilmesi için bir platform olarak kurulan Rusya-NATO Konseyi, Moskova'nın önemli alanlarda, özellikle uluslararası terörizmle mücadelede ittifaka üye ülkelerle işbirliğini teşvik etmişti. 2008'den sonra konseyin çalışmaları askıya alınmıştı.
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